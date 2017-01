Sulík sa Faragea pýtal, prečo po referende v Británii zdupkal

Na snímke predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. januára (TASR) - Už bývalý šéf UKIP Nigel Farage nemal z čela stranyhneď po ohlásení výsledkov o brexite. Povedal to dnes europoslanec a predseda strany SaS Richard Sulík v diskusnej relácii TA3 V politike.UKIP v Británii v čase kampane podporovalo vystúpenie krajiny z Európskej únie. Sulíkovi sa Farageovo rozhodnutie o rezignácii nepáči. Osobne mu to aj v europarlamente povedal.uviedol Sulík. Farage mu mal na to odpovedať, že odišiel po splnenej misii.Sulík by si Faragea vedel predstaviť ako predsedu Európskeho parlamentu, pod jeho vedením by mal podľa neho iné smerovanie. Novým predsedom europarlamentu sa stal pred pár dňami Antonio Tajani.vysvetlil Sulík.Sulík v relácii vysvetľoval aj jeho. Strane SaS podľa neho neškodí, že má členov s nejednotnými názormi. Priznal, že v tejto súvislosti sa spomína najmä meno Martina Poliačika. Podľa Sulíka sa nezhodujú napríklad v otázke migrácie či islamu.Neoznačoval by ho za druhé krídlo v strane. Podľa Sulíka sa k Poliačikovi prikláňajú možno. Sulík jeho názory rešpektuje. Deklaroval, že ak dôjde k principiálnym otázkam, SaS sa udrží ako celok. Rôznorodosť názorov nie je podľa neho v strane na príťaž.uviedol Sulík.Sulík sa v strane bude osobne zaoberať voľbami do VÚC. SaS nesúhlasí so zrušením druhého kola týchto volieb. Je podľa neho potrebné, druhé kolo by prijal aj v prípade volieb primátorov a starostov.uviedol. Úsporu v tomto smere vidí v zlučovaní volieb. Je za zlúčenie komunálnych a regionálnych volieb, prijal by aj zlúčenie prezidentských volieb a volieb do VÚC. SaS podľa neho nesúhlasí ani so zrušením práce počas sviatkov.Pravdepodobnosť predčasných volieb je podľa Sulíka nízka. Koalícia je podľa neho stabilná,. Sám je zvedavý, čo tento rok prinesie. Jeho strana napríklad v najbližších dňoch predstaví takzvaný