Terchovská Nebeská muzika boduje v európskom rebríčku world music

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. augusta (TASR) - Album hudobnej skupiny Nebeská muzika z Terchovej s názvom Zbojstory zaradili do augustového kola prestížnej európskej hudobnej hitparády zameranej na world music. TASR informoval Ján Sudzina, riaditeľ vydavateľstva Hevhetia, v ktorom album vyšiel. Celkovo 46 rozhlasových redaktorov z 24 európskych krajín zostavovalo aktuálny augustový rebríček World music charts Europe (WMCE). Spomedzi 124 hodnotených albumov neuniklo ich pozornosti CD Zbojstory od terchovského hudobného zoskupenia. Aktuálne sa album nachádza na 18. priečke a je to tohto roku tretí počin slovenských interpretov, ktorý sa dostal do TOP 20 WMCE fungujúcej už 26 rokov."Sme príjemne prekvapení, že tvorba našej dedinskej kapely obstála veľmi slušne medzi inými world music albumami z Európy a zo sveta. Pre nás to znamená, že čas, energia a prostriedky venované hudbe a albumu neboli márne," komentoval úspech kapelník Nebeskej muziky Vladimír Moravčík. Ako ďalej uviedol, na albume sú iba piesne čerpajúce z miestnych terchovských motívov, ktoré kapela hrá na všelijakých sláčikových nástrojoch bez gitár: "Možno práve tento náš 'sláčikový bigbít' v kombinácii s piesňami rozprávajúcimi zbojnícky príbeh z kraja Jánošíka je niečo, čo hodnotiteľov oslovilo."Po účinkovaní v televíznom projekte Zem spieva má Nebeská muzika plný kalendár. V júli si dokonca zahrali v Kazachstane na Expo 2017. Nezabúdajú ani na svoju rodnú Terchovú, kde sa spolupodieľali na programe festivalu Jánošíkove dni. "Popri world music sa venujeme aj folklórnej produkcii, tým pádom hrania máme až do októbra kopec. Na záver sezóny pripravujeme v Štítniku spoločný koncert s Paľom Hammelom, ktorý by mal byť úvodom ku budúcoročnej spoločnej šnúre," prezradil plány na jeseň a budúci rok Moravčík.Album Zbojstory je projektom kapely Nebeská muzika, ktorá pod označením terchovský sláčikový bigbít ponúka zhudobnené príbehy z kraja Jánošíka s využitím akustických, elektrických i škatuľových sláčikových nástrojov. Album je zabalený v luxusnom booklete, ktorý tvorí bohato ilustrovanú knihu s príbehmi z kraja Jánošíka a textami piesní v slovenskom a anglickom jazyku.