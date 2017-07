Tour de France: Froome obhájil triumf a získal štvrtý titul

Britský cyklista v žltom drese celkového víťaza Chris Froome (druhý sprava) z tímu Sky a jeho tímoví kolegovia Španiel Mikel Nieve (druhý zľava), Nemec Christian Knees (vľavo) a Kolumbijčan Sergio Henao Montoya držia poháre šampanského počas záverečnej 21. etapy 104. ročníka slávnych cyklistických pretekov Tour de France z Montgeronu do Paríža v nedeľu 23. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Profil Chrisa Froomea



Christopher Froome (Veľká Británia, 32 rokov):



narodený: 20. mája 1985 v Nairobi (Keňa)



rodinný stav: ženatý, manželka Michelle Coundová, syn Kellan



výška/váha: 1,86 m/69 kg



oficiálna internetová stránka:



Tímy: 2007 - Konica, 2008-09 - Barloworld, od 2010 - Sky



najväčšie úspechy:



dokopy 38 víťazstiev



celkový víťaz Tour de France 2013, 2015, 2016, 2017, 7 etapových triumfov na Tour (2012/13/15/16), celkový víťaz Criterium du Dauphine 2013, 2015, 2016, šesť etapových triumfov na Criterium du Dauphine, celkový víťaz Tour du Romandie 2013, 2014, celkový víťaz Okolo Ománu 2013, 2014, tri etapové triumfy na Vuelta a Espana (2011, 2016), bronz z časovky na OH 2012, 2016 Christopher Froome (Veľká Británia, 32 rokov):narodený: 20. mája 1985 v Nairobi (Keňa)rodinný stav: ženatý, manželka Michelle Coundová, syn Kellanvýška/váha: 1,86 m/69 kgoficiálna internetová stránka: http://www.chris-froome.com Tímy: 2007 - Konica, 2008-09 - Barloworld, od 2010 - Skynajväčšie úspechy:dokopy 38 víťazstievcelkový víťaz Tour de France 2013, 2015, 2016, 2017, 7 etapových triumfov na Tour (2012/13/15/16), celkový víťaz Criterium du Dauphine 2013, 2015, 2016, šesť etapových triumfov na Criterium du Dauphine, celkový víťaz Tour du Romandie 2013, 2014, celkový víťaz Okolo Ománu 2013, 2014, tri etapové triumfy na Vuelta a Espana (2011, 2016), bronz z časovky na OH 2012, 2016

Paríž 23. júla (TASR) - Britský cyklista Christopher Froome sa stal celkovým víťazom 104. ročníka prestížnych pretekov Tour de France. Svoj štvrtý triumf na TdF v kariére (predtým 2013, 2015, 2016) potvrdil v nedeľu a už len jeden titul ho delí od historického rekordu štvorice legiend.Na striebornej pozícii skončil Kolumbijčan Rigoberto Uran z Cannondal-Drapac a tretí bol domáci jazdec Romain Bardet z AG2R. Poslednú slávnostnú etapu s tradičným cieľom na Elyzejských poliach v Paríži ovládol v záverečnom špurte Holanďan Dylan Groenewegen. Jazdec stajne Lotto-NL Jumbo triumfoval pred Nemcom Andrem Greipelom (Lotto-Soudal) a Nórom Edvaldom Boassonom Hagenom (Dimension Data).Z dvojice Slovákov na štarte nakoniec neprišiel do cieľa v Paríži ani jeden. Petra Sagan diskvalifikovala jury za to, že mal spôsobiť pád Brita Marka Cavendisha v záverečnom špurte 4. etapy. Jeho brat Juraj skončil v 9., keď nestihol prísť do cieľa v stanovenom časovom limite.Zelený dres získal Austrálčan Michael Matthews. Jazdec tímu Sunweb ťažil aj z vypadnutia P. Sagana, Cavendisha a Marcela Kittela, ktorý vyhral v tomto ročníku až päť etáp. Bodkované tričko pre najlepšieho vrchára doniesol do Paríža domáci Warren Barguil taktiež zo Sunwebu, ktorý rovnako ako Matthews získal aj dva etapové triumfy. Barguil sa stal aj najbojovnejším pretekárom celej Tour. Prvú pozíciu v poradí mladých pretekárov pod 26 rokov si udržal siedmy muž celkového poradia Simon Yates. Brit z tímu Orica-Scott tak napodobnil svojho brata Adama, ktorý v tejto kategórii triumfoval vlani. V súťaži tímov vyhral britský Sky pred domácim AG2R.Froome sa stal celkovým víťazom prvýkrát bez toho, že by na pretekoch získal etapový triumf. Do žltého dresu sa prvýkrát obliekol v 5. etape, prvej horskej s cieľom na La Planche des Belles Filles. Síce oň prišiel v 12. etape, keď mu ho zobral Talian Fabio Aru z Astany, no o dve neskôr jazdil v žltom opäť britský suverén. V ďalších etapách ho už nikto z favoritov na celkové poradie nedokázal ohroziť a ani poriadne potrápiť. Froome sa opäť spoliehal na vynikajúco fungujúci tím Sky, najviac na Michala Kwiatkowského a v záveroch kopcov Mikela Landu, no v poslednom týždni viackrát ukázal, že má obrovskú silu. Sám dokázal bez väčších problémov likvidovať nástupy svojich súper, nebál sa útočiť a svoju dominaciu potvrdil v sobotu, keď obsadil 3. miesto v časovke, zvýšil svoj náskok na čele a zvládol tak aj poslednú prekážku za vytúženým triumfov.V nedeľňajšej slávnostnej etape jazdil už na žltom bicykli a so svojim spolujazdcami z tímu, ktorí mal na znak víťazstva na dresoch pruh rovnakej farby, si doprial pohár šampanského za jazdy. V historickom poradí viacnásobných víťazov Tour de France sa Froome dostal na piate miesto. Pred ním je už len kvarteto legiend Jacques Anquetil (Fr.), Eddy Merckx (Belg.), Bernard Hinault (Fr.) a Miguel Indurain (Šp.), ktorí vyhrali slávnu Tour päťkrát. Sedemnásobný víťaz Lance Armstrong o všetky svoje prvenstvá prišiel po prepuknutí dopingového škandálu.Záverečná etapa mala už tradične najmä exhibičný charakter. Na rovinatej trati dlhej 103 kilometrov z Montgeronu s cieľom na slávnych Elyzejských poliach sa už nebojovalo o celkové poradie a išlo len o jej víťaza.Jedinú rýchlostnú prémiu 40 km pred koncom získal Michael Schar. Viacerí jazdci sa pokúšali o únik, párkrát sa ho podarilo aj vytvoriť, ale pre pelotón neznamenal nebezpečenstvo. V poslednom okruhu sa pokúsil o sóloúnik Zdeněk Štybar, ale proti presile šprintérskych tímov nemal nárok. V hromadnom špurte nakoniec triumfoval Dylan Groenewegen.