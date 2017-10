Tréner Hapal:Dokážeme sa vyrovnať všetkým súperom okrem Španielska

Na snímke tréner Slovenska Pavel Hapal Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Poprad 11. októbra (TASR) - V októbri 2015 sa rovnako ako teraz skončila kvalifikácia seniorského šampionátu a pokračoval boj o majstrovstvá Európy futbalistov do 21 rokov. Obdobie pred dvoma rokmi však bolo pre Slovensko radostnejšie, A-mužstvo sa prepracovalo na ME a dvadsaťjednotka rozbehla svoje ťaženie, ktoré sa skončilo až tesne pred bránami semifinále záverečného turnaja.Zverenci Jána Kozáka stratili v utorok aj teoretickú šancu na postup na MS 2018 do Ruska. Tímu pod trénerským vedením Pavla Hapala zostal po domácich neúspechoch s Islandom (0:2) a Španielskom (1:4) v 2. skupine kvalifikácie ME21 2019 zrejme iba boj o druhú priečku. Štyri najlepšie reprezentácie na druhých miestach z deviatich skupín zabojujú ešte v baráži.povedal Hapal. Od nástupu na lavičku utrpel prvú domácu prehru a prvýkrát aj dva neúspechy za sebou:Český kouč pracuje s ročníkmi, ktoré sa predstavili na ME aj MS 2013 hráčov do 17 rokov. Mali nadviazať na predchádzajúcu dvadsaťjednotku, tá len tesne nepostúpila do semifinále európskeho šampionátu.uviedol Hapal.Niektorí futbalisti sa už počas minulého cyklu dvadsaťjednotiek prelínali so seniorskou reprezentáciou, v súčasnosti o ňu bojujú na sto percent. Milan Škriniar a Stanislav Lobotka sa stali pevnou súčasťou najužšieho kádra, do stretnutia s Maltou sa zapojili tiež Albert Rusnák, Jaroslav Mihalík a Róbert Mazáň. Zatiaľ toto kvinteto zabezpečuje kontinuitu medzi mládežníckymi a A-výberom. Hapal sa neobáva, že MS v Rusku boli posledná šanca SR dostať sa na vrcholné podujatie.Áčko bude mať v novembrovom asociačnom termíne priestor už iba na prípravné duely, kým zverenci českého trénera absolvujú odvetu na pôde španielskych rovesníkov. Systém kvalifikácie ME21 skresľuje pohľad na tabuľku, mužstvo nemá na rozdiel od seniorskej na programe postupne súboje so všetkými protivníkmi a následne rad odviet, ale napríklad Slovensko nastúpi už druhýkrát proti Španielsku a dovtedy ani raz proti Albánsku. V minulom cykle zase hralo dvakrát s Holandskom a až potom premiérovo s Tureckom. Keď Slováci vstúpili do aktuálnej kvalifikácie v Estónsku, domáci mali za sebou už dve vystúpenia. "dodal Hapal.