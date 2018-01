Turecko varovalo svojich občanov pred cestami do USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 12. januára (TASR) - Turecké ministerstvo zahraničných vecí odporučilo v piatok svojim občanom, aby prehodnotili prípadnú cestu do Spojených štátov. Ankara tak reagovala na obdobné stredajšie varovanie USA, informovala agentúra AP.Turecké ministerstvo vyzvalo svojich občanov, aby zvážili či do Spojených štátov vycestujú, pričom sa odvolávalo na sériu teroristických útokov, násilných činov i "svojvoľného zatýkania".Tým podľa AP rezort jasne odkazoval na prípad tureckého bankára Mehmeta Hakana Atillu, ktorého minulý týždeň v USA usvedčili z toho, že machináciami napomáhal Iránu vyhnúť sa americkým sankciám.Varovanie pred cestovaním vydala Ankara pár dní po tom, ako Spojené štáty odkázali svojim občanom, aby zvážili cesty do Turecka. Do niektorých častí tejto krajiny im pritom neodporučili cestovať vôbec.USA sa pritom odolávali na hrozbu terorizmu a svojvoľného vzatia do väzby, ku ktorému v tejto krajine dochádza v súlade s tamojším platným výnimočným stavom.Vzťahy Ankary s Washingtonom sa zhoršujú od potlačeného predvlaňajšieho pokusu o štátny prevrat v Turecku, z ktorého zosnovania viní turecká vláda islamského duchovného Fethullaha Gülena. Duchovný žije v exile práve v Spojených štátoch, pričom tie ho Ankare vydať odmietajú. Samotný Gülen akúkoľvek účasť na zmarenom prevrate popiera.