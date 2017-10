Úprava problematiky zahraničnej služby je v druhom čítaní

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. októbra (TASR) – Upraviť najmä problematiku zahraničnej služby v súvislosti so schválením zákona o štátnej službe účinného od 1. júna 2017. To je cieľ návrhu novely zákona o zahraničnej službe, ktorý dnes poslanci NR SR posunuli do druhého čítania.Právna norma zároveň transponuje smernicu Rady EÚ o opatreniach koordinácie a spolupráce na uľahčenie konzulárnej ochrany nezastúpených občanov Únie v tretích krajinách. Ďalej sa navrhuje novým spôsobom vymedziť základné pojmy ako zahraničná služba, zamestnanec v zahraničnej službe, služobný úrad, generálny tajomník služobného úradu, a to v nadväznosti na nový zákon o štátnej službe.Novinkou je tiež podmienka, ktorou je udelenie súhlasu ministra zahraničných vecí SR so zriadením konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulárnym úradníkom cudzieho štátu na území Slovenska. "Vychádzajúc z doterajšej praxe pri zriaďovaní takýchto úradov sa navrhuje možnosť ministerstva pri posudzovaní žiadosti vyžiadať si stanovisko dotknutého orgánu územnej samosprávy. Prínosom takejto úpravy má byť zamedzenie situáciám, aby orgán územnej samosprávy nemal vedomosť o zriaďovaní úradu a mohol sa vyjadriť k jeho zriadeniu, napríklad z hľadiska plánovaného sídla úradu," uvádza sa v materiáli.