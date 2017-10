Úspešný večer Kristíny: Nový album, videoklip a trojplatinová platňa

Mať srdce je názov štvrtého štúdiového albumu speváčky Kristíny. V stredu večer (4.10.) ho sympatická speváčka oficiálne predstavila a uviedla do života. Album vychádza v klasickej aj deluxe verzii, ktorá prichádza do predaja v symbolickom počte 2017 kusov. Album je úspešný od prvej chvíle, keď uzrel svetlo sveta. Za krátke obdobie od vydania získal za predaj už trojnásobnú platinovú platňu, ktorú si speváčka počas večera prevzala. Zároveň predstavila aj videoklip k piesni Zradila nás chémia z tohto albumu.

Temperamentný album plný emócií

Šťastná spolupráca aj pre Peteraja

Album ponúka celkom sedemnásť piesní, sú nimi titulná Mať srdce, Láska bombová, Daj mi, Na vysokej skale, Na bieleho koňa, Si pre mňa best, Ahoj, Poďme do hory, Čo nás spolu drží, Zradila nás chémia, Dopravné značky, No. 1, Majáky, Kamenné mesto, Letím v duši, Vianočná jahoda a Maturitné otázky. Autorsky prispeli Martin a Marián Kavulič aj samotná Kristína hudbou, textami Kamil Peteraj. Po jednej skladbe majú autorský podiel aj Braňo Jančich a Robo Grigorov v jedinom duete na platni Na vysokej skale."Na albume som pracovala tri roky so skvelým autorským tímom, s ľuďmi, ktorí priniesli novú vlnu do môjho hudobného sveta, spolupracovala som opäť s Kamilom Peterajom, Martinom Kavuličom, mojím manželom Mariánom Kavuličom. Tá nová vlna, nová energia sa volá Adam Kuruc, ktorý má na svedomí niektoré z aranžmánov. Veľmi sa teším, že moje publikum je veľmi široké, od detí cez tínedžerov, samozrejme rodičov aj starších. Na svojich koncertoch vidím všetky vekové kategórie a som nesmierne rada. Teším sa z toho, že tie texty sa dotýkajú každého, zasiahne to všetky vekové kategórie vďaka textom Kamila Peteraja," uviedla pre TASR speváčka a dodala: "Tento album je veľmi emočný, má rôzne témy, ktoré mňa ako speváčku posúvali vpred. Je veľmi temperamentný, je v tom opäť východoslovenský temperament."



"Dnešný večer je šťastný pre všetkých zúčastnených. Aj ja musím povedať, že tiež považujem za šťastie, keď som v pravej chvíli ukázal prstom, že toto dievča ma zaujíma. Ona vošla potichu a inými dverami do slovenského šoubiznisu. Nikde nesúťažila, mala v sebe inú krásu, ktorú akoby ani štandardný šoubiznis nevidel. Nádherne spieva po slovensky, má krásnu výslovnosť, má fyzickú krásu, má to v poriadku aj vo svojom srdci a preto sa s ňou veľmi dobre robí. Kristína nie je speváčka, ktorá sa vyvíja skokovitým spôsobom, ona rastie po centimetroch, má vytrvalosť, pracuje na sebe, čo je strašne dôležité v populárnej hudbe. Za posledných päť rokov si získala publikum na Slovensku, na Morave aj v Čechách. Kristína je speváčka modernej éry a nových médií, svoju pozíciu si získala aj cez youtube, dnes už totiž nerozhodujú iba rádia o popularite a hitoch. Cez obraz si mnohí speváci získavajú svoje publikum," povedal o Kristíne textár Kamil Peteraj.





Kristína (vlastným menom Kristína Peláková, *20.8.1987, Svidník) sa na hudobnú scénu uviedla cover verziou hitu Vráť mi tie hviezdy '08. Jej druhý, letný hit Zmrzlina bol zaradený aj do hitparády slovenských a českých piesní Hitmánia. V novembri 2008 vydala debutový album pod názvom Ešte váham. S piesňou Horehronie vyhrala 27. februára 2010 národné kolo súťaže Eurosong 2010 a reprezentovala Slovensko v prvom medzinárodnom semifinále 25. mája v nórskom Oslo, do veľkého finále nepostúpila. V októbri 2010 vydala druhý album V sieti ťa mám. V ankete Slávik 2010 skončila na štvrtom mieste, získala ocenenie Rádioslávik a pieseň Horehronie sa stala hitom roka 2010. Za rok 2011 aj 2012 bola v tejto ankete šiesta.



V júni 2012 vydala tretí štúdiový album Na slnečnej strane sveta. V novembri 2014 vyšla kompilácia Tie Naj, ktorá ponúka desiatku známych piesní aj novinku Ta ne. Za rok 2015 a 2016 získala ocenenie OTO – Osobnosť televíznej obrazovky v kategórii speváčka roka. V Košiciach sa 8. októbra 2016 vydala za manažéra a dlhoročného priateľa Mariána Kavuliča. V závere mája 2017 vydala štvrtý štúdiový album Mať srdce.