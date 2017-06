BRATISLAVA/ NOVÁKY 8. júna - V bani Nováky vo štvrtok nadránom prišiel o život dlhoročný zamestnanec. Agentúre SITA ako prvej informáciu potvrdila hovorkyňa Adriana Siváková.





"Dnes v skorých ranných hodinách nahlásil dispečer Hornonitrianskych baní Prievidza pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví. Do podzemia bane Nováky okamžite sfáral lekár pohotovostnej služby Hlavnej banskej záchrannej stanice, ktorý, žiaľ, konštatoval poranenia nezlučiteľné so životom," uviedla Siváková a dodala, že 40-ročný baník pracoval na doprave materiálu pre pracoviská v bani. Uviedla, že ho zranil uvoľňovaný zaseknutý materiál.



"Išlo o dlhoročného skúseného zamestnanca, ktorý v spoločnosti pracoval 22 rokov, v súčasnosti ako revírnik úseku banskej dopravy," uviedla Siváková. Dodala, že do podzemia sfárala komisia odborníkov štátnej banskej správy – Obvodného banského úradu v Prievidzi, ktorá vykonala obhliadku miesta pracovného úrazu a vyšetruje príčiny a okolnosti jeho vzniku.



"Pociťujeme nesmiernu ľútosť nad tragickou udalosťou, ktorá nás zasiahla. V mene vedenia spoločnosti a všetkých zamestnancov vyslovujeme úprimnú sústrasť rodine a blízkym nášho zosnulého kolegu," vyslovila poľutovanie nad tragickou udalosťou.





Zdroj: Webnoviny.sk - V bani Nováky došlo k nehode, tragicky tam zahynul 40-ročný zamestnanec



