V Kine Lumiére štartuje tradičný letný projekt €urópske filmy za €uro

Bratislava 15. júna (TASR) - V bratislavskom Kine Lumiére sa dnes začína tradičný letný projekt €urópske filmy za €uro.TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Projekt, ktorý denne uvádza, tvorí 30 filmov. Potrvá do 31. augusta.Júnová kolekcia ponúka osem titulov rozmanitých tém i žánrov. K oceňovaným z nich patrí dráma Mustang (2015) režisérky Deniz Gamze Ergüven o postavení a právach žien v súčasnom Turecku. V programe je tiež britský nezávislý film roku 2012 Rozbitý svet (2012) režiséra Rufusa Norrisa a film Mladosť (2015) najznámejšieho súčasného talianskeho režiséra Paola Sorrentina, ktorý prostredníctvom dvoch starých priateľov, hudobného skladateľa a filmového režiséra, hovorí o živote, starobe, mladosti, kráse, kreativite a o všetkom, čo zaháňa myšlienky na blízky koniec.Dánsku kinematografiu reprezentujú dva tituly režiséra Thomasa Vinterberga - dráma Hon (2012) s príbehom 40-ročného Lukasa, ktorý sa vďaka nevinnej lži stane terčom štvanice, a film Submarino (2010) o dvoch bratoch, ktorých životy zásadne poznačila udalosť z detstva. Júnovú osmičku dopĺňajú perzský rozprávkový príbeh o láske Kura na slivkách (2011) od francúzskych tvorcov Marjane Satrapi a Vincenta Paronnauda, bizarná komédia o ošetrovateľke vdovy po japonskom veľvyslancovi Líza, líščia víla (2015) maďarského režiséra Károlya Ujj Mészárosa a domácim zástupcom vo výbere je česko-slovenský dokument českého cestovateľa Dana Přibáňa Trabantom do posledného dychu (2016) z jeho zatiaľ najnáročnejšej expedície z austrálskeho mesta Perth cez Východný Timor, Indonéziu, Malajziu až do Thajska.Počas leta si v rámci projektu môžu diváci pozrieť aj film Láska (2012) Michaela Hanekeho, drámu Mami! (2014 mladého kanadského režiséra Xaviera Dolana, Melancholiu (2011) Larsa von Triera, cenami ovenčený titul Ida (2013) Pawła Pawlikovskeho či kultovú Zväčšeninu (1966) talianskeho režiséra Michelangela Antonioniho v reštaurovanej verzii. Z českých filmov figurujú v programe napríklad tituly Karamazovi (2008) Petra Zelenku, Polski film (2012) Mareka Najbrta či dokument o herečke Líde Baarovej Zkáza krásou (2015) od režisérky Heleny Třeštíkovej.Projekt organizuje SFÚ a Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK).