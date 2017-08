V nedeľu sa výrazne ochladí, horúčavy sa majú v strede týždňa vrátiť

Vodné plochy na štrkoviskách pod Vysokými Tatrami neďaleko mesta Svit pri obci Batizovce sú miestom osvieženia v týchto horúcich dňoch.Batizovce, 4. augusta 2017. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 5. augusta (TASR) - Horúčavy sa na väčšine územia Slovensku dnes skončia, v nedeľu (6.8.) sa má výrazne ochladiť. Vysoké teploty sa však majú v strede týždňa vrátiť. Budúci týždeň by podľa meteorológov mala byť teplota vzduchu. Predpovedá to Slovenský hydrometeorologický ústav na sociálnej sieti.avizujú. V nedeľu sa má od západu výrazne ochladzovať, s tým, že na Kysuciach a Orave bude maximum teploty 21 až 23 stupňov Celzia, ale na juhu stredného Slovenska až do 32 stupňov.Pondelok (7.8.) má byť chladný na celom území s maximami od 16 do 26 stupňov.predpovedajú.Od piatka (11.8.) do nedele (13.8.) sa má nanovo výrazne ochladiť. "dodávajú.