V prvom štvrťroku vybral štát na mýte 50,41 milióna eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. apríla (TASR) - Vodiči nákladných áut zaplatili v prvom štvrťroku tohto roka za jazdu po spoplatnených úsekoch ciest na mýte spolu 50,41 milióna eur. V porovnaní s prvým štvrťrokom minulého roka to znamenalo nárast o 2,76 milióna eur, a teda o 5,8 %. Vyplýva to z najnovších údajov mýtnej spoločnosti SkyToll.Počas prvých troch mesiacov tohto roka sa pritom na diaľniciach a rýchlostných cestách vybralo mýto vo výške 34,67 milióna eur a na cestách prvej triedy to bolo 15,72 milióna eur.Čo sa týka samotného marca, počas neho vybral štát na mýte 17,92 milióna eur.doplnil manažér pre komunikačnú stratégiu a PR spoločnosti SkyToll Anton Bódis.V marci využívalo podľa jeho slov spoplatnené úseky ciest v priemere 36.468 vozidiel denne. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom je to o 248 áut viac.V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. marcu 2018 zaregistrovaných 261.915 palubných jednotiek. Oproti februáru bol ich počet v marci vyšší o 942 kusov.dodal Bódis.