V Slovenskom raji bude veľké jarné upratovanie

Hrabušice 20. apríla (TASR) – Pred hlavnou turistickou sezónou bude v Národnom parku Slovenský raj veľké jarné upratovanie. Začne sa v piatok 21. apríla a organizuje ho Mikroregión Slovenský raj Sever, v ktorom sú združené obce Smižany, Spišské Tomášovce, Letanovce a Hrabušice. TASR o tom informovala starostka obce Hrabušice a zároveň predsedníčka tohto mikroregiónu Jana Skokanová.Do upratovania sa zapoja skauti, turisti, vodáci, žiaci základných škôl, pracovníci aktivačných prác, ale aj dobrovoľníci. Pomoc prisľúbila i Správa národného parku Slovenský raj v Spišskej Novej Vsi a Lesná správa Spišská Nová Ves. "" uviedla Skokanová s tým, že v roklinách našli už aj pneumatiky, plechovky, topánky či množstvo ohorkov z cigariet.V piatok 21. apríla sa budú upratovať obce Hrabušice, Letanovce, Spišské Tomášovce a Smižany a prístupové cesty do Slovenského raja. Postarajú sa o to žiaci základných škôl a pracovníci aktivačných prác a menších obecných služieb." informovala Skokanová. Skauti z Vydrníka a Spišských Tomášoviec budú Slovenský raj čistiť 13. mája. Skládky vriec budú umiestnené na troch miestach, a to v Hrdle Hornádu, na Letanovskom mlyne a Čingove.