Vedci objavili novú subatómovú časticu Xicc++

Na snímke Veľký hadrónový urýchľovač Foto: TASR/AP Na snímke Veľký hadrónový urýchľovač Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 7. júla (TASR) - Vedci dokázali existenciu nového typu subatómovej častice, ktorá by mohla osvetliť jednu z kľúčových síl formujúcich náš svet, oznámil vo štvrtok výskumný inštitút CERN so sídlom v Ženeve.Častica s označením Xicc++ bola síce známa v teórii, avšak v praxi sa jej existenciu až dosiaľ nepodarilo dokázať, uviedla agentúra DPA. Detekovaná bola v rámci experimentu na Veľkom hadrónovom urýchľovači."Častica existovala iba 0,0000000000005 sekundy a za tento čas sa pohla o približne jednu päťdesiatinu až jednu stomilióntinu metra," povedal vedúci výskumu CERN-u Giovanni Passaleva. Tento objav umožní fyzikom ďalší výskum teórie popisujúcej silu, ktorá drží pohromade častice v rámci atómov.Silná interakcia hmotných objektov je jedna zo štyroch základných síl pôsobiacich vo vesmíre - popri slabej interakcii hmotných objektov, elektromagnetizme a gravitácii.Xicc++ je baryón, trieda častíc, do ktorej tiež patria známejšie protóny a neutróny. To, vďaka čomu je Xicc++ osobitná, je skutočnosť, že sa neskladá len z jedného kvarku, ale z dvoch.V roku 2012 priniesol priniesol urýchľovač LHC dôkaz o existencii Higgsovho bozónu, častice, ktorá vysvetľuje, ako fyzická látka získava hmotnosť. Dvom vedcom, ktorí predpovedali jej existenciu - Francoisovi Englertovi a Petrovi Higgsovi - o rok nato udelili Nobelovu cenu za fyziku.