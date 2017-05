VIDEO: Čiernobiela dráma Olli Mäki rozpráva príbeh fínskeho boxera

Záber z filmu Olli Mäki Foto: www.youtube.com Foto: www.youtube.com

Bratislava 23. mája (TASR) - Program slovenských kín spestril v týchto dňoch fínsko-švédsko-nemecký film s názvom Olli Mäki. Životopisná dráma, ktorú nakrútil režisér a scenárista Juho Kuosmanen, rozpráva príbeh fínskeho boxera Olliho Mäkiho. Film získal minulý rok na festivale v Cannes hlavnú cenu v sekcii Un Certain Regard.Dráma zavedie divákov do Fínska roku 1962. Dvadsaťpäťročný Olli Mäki, európsky amatérsky šampión v boxe, sa chystá na životný zápas o titul majstra sveta, vôbec prvý v jeho rodnej zemi. Skromný bojovník je náhle celebritou, celá krajina žije prostredníctvom športovca sen o veľkom víťazstve. Olli je pod tlakom médií, ambiciózneho trénera Elisa a sponzorov. Na dosah má všetku slávu a bohatstvo a snaží sa robiť to, čo sa od neho očakáva. Zároveň však stretáva pôvabnú Raiju a začne sa rodiť niečo špeciálne. Kousmanen s pokorou a jemným humorom rozpráva nevšedný príbeh muža, ktorý sa bez okázalých gest preboxoval k najšťastnejšiemu okamihu svojho života.Čiernobielu životopisnú snímku Olli Mäki prináša do kinodistribúcie od 18. mája Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK).