Video: Kiska kritizuje únik daňových dokumentov z jeho kampane, hovorí o mafiánskych praktikách

BRATISLAVA 14. septembra - V týchto dňoch sa podľa prezidenta Andreja Kisku rozhoduje, či Slovensko je alebo nie je mafiánskym štátom. Reaguje tak na úniky daňových dokumentov, podľa ktorých náklady na svoju kampaň započítal do nákladov svojej firmy."Je neprijateľné, keď sa utajované dokumenty vyťahujú a používajú proti občanom našej krajiny, proti politikom. Ak je možné, že je takýmto spôsobom napadnutá hlava štátu, žiaden človek si na Slovensku nemôže byť istý, že takéto mafiánske praktiky vydierania nebudú použité proti nemu," tvrdí Kiska na štvrtkovom zverejnenom videu na svojej facebookovej stránke.Vo štvrtok do niektorých redakcií prišli ďalšie dokumenty k prípadu, prvýkrát prišiel anonymný mail v pondelok večer. V utorok Kiska reagoval, že nemá čo skrývať, povedal, že nezrovnalosti medzi firmami a daňovou kontrolou sú bežné a aj tak sú dane a penále splatené. Kiska na videu takisto informuje, že požiadal ministra financií Petra Kažimíra, aby mu to vysvetlil a informoval ho, aké vyvodí dôsledky.

S odpočtom dane nesúhlasili

"Dnes som požiadal ministra financií Petra Kažimíra o vysvetlenie, ako je možné, že zákonom chránené informácie finančnej správy unikajú cez anonymné e-maily z Ukrajiny. Zároveň som ho vyzval, aby ma do pondelka dopoludnia pred mojím odletom na Valné zhromaždenie OSN informoval, aké dôsledky z toho vyvodí," povedal Kiska s tým, že túto situáciu považuje za veľmi vážnu.Prezident v utorok oznámil, že kontaktoval vedenie KTAG a konateľ firmy Eduard Kučkovský mu vysvetlil, že spoločnosť platí faktúry načas a aj v tomto prípade fungovala na základe zmlúv a dohôd, ktoré boli uzavreté medzi právnickými a fyzickými osobami. Podľa Kisku vznikol v apríli 2014 spoločnosti nárok na odpočet DPH a „ako býva zvykom, daňový úrad prišiel na kontrolu spoločnosti KTAG.“Ako uviedol prezident, daňoví úradníci sa nestotožnili s postupmi účtovníka spoločnosti a s odpočtom dane nesúhlasili. Na základe toho Kiskova firma ihneď uhradila DPH vo výške 9 227 eur a penále vo výške 15 543 eur. Podľa Kisku je to pre podnikateľov bežná záležitosť a ako dodal, aj v iných spoločnostiach sa stretol s tým, že daňový úrad nesúhlasil so všetkými položkami, ktoré boli uvádzané.

Problém úniku údajov z finančnej správy

Kiska zároveň vysvetlil, že na konci roka sa vo firme uskutočnila i kontrola dane z príjmu a na základe tých istých faktúr ako pri prvej kontrole KTAG doplatila daň vo výške 27 114 eur a penále vo výške 2 711 eur.„Daňový úrad v tomto prípade požiadal políciu, aby prešetrila, či nedošlo k porušeniu zákona. Preto sa v januári 2015 začalo vyšetrovanie spoločnosti KTAG,“ uviedol Kiska a dodal, že prešovský krajský vyšetrovateľ si vyžiadal všetky faktúry a zmluvy, vypočul konateľa spoločnosti i Kiskovho brata. Vyšetrovateľ 8. augusta minulého roku všetky materiály vrátil s tým, že neexistuje dôvod na pokračovanie vyšetrovania a prípad ukončil.Prezident na záver svojho vyhlásenia vyzval organizácie, ktoré majú výhrady k jeho práci a voči jeho minulosti, aby mu o tom povedali a "aby sme o tom otvorene aj pred médiami diskutovali, aby sa tu neposielali anonymy, o ktorých nevieme, odkiaľ prišli.“Kiska zdôraznil aj problém úniku údajov z finančnej správy. „Žiaľ, opakovane unikajú údaje z daňových úradov a to, čo malo byť len osobnou korešpodenciou medzi daňovým úradom, našou spoločnosťou a políciou, sa dostalo navonok,“ uviedol Kiska a pripomenul, že všetky otázky už boli dávno vyjasnené a vyšetrovanie ukončené.

Výdavky hradené z transparentného účtu

Firma dala do nákladov napríklad výdavky za tlač letákov, lepenie plagátov, za poradenské a marketingové služby, a to v roku, keď vrcholila volebná kampaň pred prezidentskými voľbami.Na otázku, či prezident týmto spôsobom neobchádzal pravidlá kampane, na ktorú môže podľa zákona minúť najviac 135-tisíc eur, Kiska odvetil, že spoločnosť KTAG ho zastupovala ešte pred kampaňou a počas samotnej predvolebnej kampane, ktorá má presne stanovený dátum, boli všetky výdavky hradené z jeho transparentného účtu.Spoločnosť Kiska Travel Agency (KTAG), ktorej spolumajiteľom je prezident Andrej Kiska, vyšetrovala finančná správa aj polícia. Daňová kontrola ukázala, že KTAG na dani z príjmov zaplatila o 27-tisíc eur menej než mala, spoločnosť po vyšetrovaní chybu priznala, oľutovala a daň doplatila, čím trestnosť tohto činu zanikla.Redakcii Denníka N zaslal policajné uznesenia a dokumenty z daňového úradu anonym, vyšetrovanie Kiskovej firmy denníku potvrdili dva zdroje.