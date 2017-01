VIDEO: NHL: Gáborík po pauze opäť skóroval, Chára i Sekera bodovali

Hokejisti Los Angeles Kings ďakujú svojmu brankárovi Slovákovi Petrovi Budajovi po výhre 4:1 proti Ottawe Senators v zápase zámorskej hokejovej NHL v Los Angeles, 10. decembra 2016.Tretí sprava Slovák Marián Gáborík. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 8. januára (TASR) - Slovenský hokejista Marián Gáborík prelomil v zámorskej NHL jedenásťzápasové strelecké mlčanie a v noci na nedeľu prispel jedným gólom k triumfu Los Angeles nad Minnesotou 4:3 po predĺžení. Bol to jeho druhý presný zásah v sezóne, naposledy skóroval 10. decembra proti Ottawe. V bránke sa z víťazstva tešil jeho krajan Peter Budaj.Obranca Zdeno Chára sa jednou asistenciou podieľal na hladkej výhre Bostonu na Floride 4:0 a pripísal si aj dva plusové body. Čistým kontom sa zaskvel brankár hostí Tuukka Rask. Andrej Sekera zaznamenal gólovú prihrávku pri úspechu Edmontonu na ľade New Jersey 2:1 po predĺžení.NHL - výsledky:Buffalo - Winnipeg 4:3,Philadelphia - Tampa Bay 4:2,Los Angeles - Minnesota 4:3 pp /za domácich Gáborík 1+0, Budaj 24 striel/21 zákrokov/,Toronto - Montreal 3:5,Ottawa - Washington 0:1,Florida - Boston 0:4 /za hostí Chára 0+1/,New Jersey - Edmonton 1:2 pp /za hostí Sekera 0+1/,Columbus - NY Rangers 4:5, St. Louis - Dallas 4:3,Arizona - NY Islanders 2:1 pp a sn,Calgary - Vancouver 3:1, San Jose - Detroit 6:3