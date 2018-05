Video: Nové mená, špeciálne projekty a ďalšie novinky Pohody 2018

Noisecut a Nora Ibsenová sa dali dokopy, aby na jubilejnom 10. ročníku Radio Head_Awards zahrali pieseň Mariana. Časopis Týždeň ich vystúpenie hneď po akcii označil za najkrajší moment celého večera. Rovnaký názor mal aj Michal Kaščák, ktorý ich okamžite išiel presviedčať, aby si to zopakovali aj na tohtoročnej Pohode. Odznejú skladby, ktoré nikdy nehrali naživo, ako aj nové verzie starších songov. Indie-rocková kapela Billy Barman sa nikdy netajila náklonnosťou k folklóru. Tentokrát neostalo len pri inšpiráciách a motívoch, ale výrazný folklórny prvok v podobe výborných speváčok zo SĽUK-u si prepožičali aj na pódium. Netradičná kombinácia zafungovala perfektne, o čom svedčí aj beznádejne vypredaný bratislavský koncert. Katarzia (projekt Antigona) vznikol pre účely inscenácie SND Antigona, pričom speváčka sa v ňom spojila s producentom Jonatánom Pastirčákom. Gitaru tentokrát vymenila za počítač a efektové krabičky, ktorými Jonatán výborne zvýraznil silu mimoriadne aktuálnych textov.

V októbri uplynie 100 rokov od spojenia Česka a Slovenska a hoci už štvrťstoročie fungujeme v samostatných krajinách, kultúrne zdieľanie a spolupráce umelcov hranice neprerušili. Na Pohode 2018 si toto výročie pripomenieme koncertom Československej filharmónie, unikátnym spojením filharmónií oboch krajín. Koncert bude venovaný aj pamiatke Mariána Vargu, zaznie jeho Musica Concertante, kde sa k orchestru pridá aj legendárna kapela Collegium Musicum. Českú tvorbu budú zastupovať diela Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetanu. Slovenský komorný orchester pod vedením Ewalda Danela zahrá Biblické piesne od Antonína Dvořáka a ďalšie diela. K nim sa netradičným spôsobom pridajú mnohé spevácke zbory z celého Slovenska. Koncert otvorí 22. ročník Pohody a bude venovaný Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici Martine Kušnírovej.

Na Pohode sa predstaví aj košická kapela Puding Pani Elvisovej. V 2015-tom vydali zatiaľ najnovší album Tektonická platňa a minulý rok nahrali novú skladbu „Pod paplón“. Aktuálne intenzívne koncertujú na Slovensku aj v Čechách a na 22. Pohode sa môžete opäť presvedčiť, prečo majú 3 „rádiohlavy“ pre najlepšiu koncertnú kapelu.

ALTERNATÍVNA SCÉNA V KLUBE

Dianie v našom Klube otvoria poľskí Coals, po ktorých zahrá experimentálne duo Jack Jack. Následne sa

v rámci Goethe-Nacht predstavia skvelé mená alternatívnej scény z Nemecka DŌMU, Byetone, kapela

Cuntroaches a acid techno live-act The Exaltics. Piatok, kurátorovaný Martinom Kaščákom, uzavrú domáci producenti Kabal a Achab. Práve Kabal spolu s Jonatánom Pastirčákom vyskladali pestrý program na sobotu. V rámci neho vystúpia BZLGR, Coucou Chloe a Ross From Friends z Británie, francúzsky rapper KillASon, Gosheven z Maďarska, domáci metalisti 0n0, Ink Midget a taliansko-slovenský projekt Unprofessional + Palmovka.

EKOLÓGIA

Na víťazstvo na European Festival Awards v kategórii Green Operations reagujeme ďalšími eko-novinkami. Pre majiteľov elektromobilov bude na parkovisku inštalovaná dočasná nabíjacia stanica. Zvýšime podiel odobratej energie z pevnej siete vďaka rozšíreniu dočasných odberných miest. Úplne vyradíme jednorazové plastové poháre na festivale a to tak, že obľúbené vratné poháre ponúkneme aj vo verziách na nápoje podávané v menších objemoch (limo, víno, sekt).

Najväčšia zmena sa udeje v narábaní s odpadom. Okrem navýšenia počtu stanovíšť so smetnými nádobami pribudnú zberné miesta, v ktorých bude odpad triediť vyškolený personál. Bio odpad, vrátane riadov a príborov z rozložiteľných materiálov, následne spracujeme priamo na mieste. Na projekte s nami spolupracuje Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, ktorej študenti v rámci semestrálneho projektu získali 180 dobrovoľníkov – FSEVparátorov do zberných miest na Pohode 2018. Vďaka skvalitneniu separácie sa z časti odpadu stane surovina, čím minimalizujeme podiel odpadu, ktorý poputuje na skládku. Pre naplnenie týchto cieľov nevyhnutne potrebujeme pomoc tých najdôležitejších – našich návštevníkov.

DOPRAVA

Spustili sme predaj lístkov v rámci Pohodovej prímestskej dopravy do Trenčianskych Teplíc. Záujemcov privezie autobus každý festivalový deň až k vstupu pre peších (GATE B). Po skončení programu na hlavných pódiách zas odvezie priamo spred hlavného pódia. Opäť tiež vypravíme špeciálny festivalový rýchlik z dvoch najväčších miest Bratislavy a Košíc. Predaj cestovných lístkov na mimoriadne vlaky spustíme už zajtra (vo štvrtok 17. mája).

KOMUNIKÁCIA

Pohoda pridáva profil na ďalšej sociálnej sieti – konkrétne otvárame komunitu v rámci messangera Viber. Okrem noviniek, zaujímavostí, súťaží môžete získať aj „pohoďácky“ balíček samolepiek (stickerov) pre rok 2018, ktoré môžete používať pri komunikácii so svojimi priateľmi. Viaceré z nich obsahujú skratky špecifické pre samotný festival ako miesta stretnutia či emotikony vyjadrujúce spokojnosť s koncertom a podobne.

Novinkou v oblasti komunikácie je aj odmeňovací systém pre našich stálych návštevníkov, ktorí šíria dobré meno festivalu a sú často dôvodom, prečo k nám prichádzajú aj ich priatelia prvýkrát. Tých vieme odteraz odmeniť vďaka ambasádorskému programu. Každý ambasádor má pridelený špecifický kód a profil na našej stránke. Ambasádor získa 1 „slnečnicu“, ak pri kúpe lístka na Pohodu zadá kupujúci jeho špecifický kód. Nadobudnuté „slnečnice“ si ambasádor môže vymeniť v našom shope za odmeny od ponožiek a tričiek po lístky na Pohodu.

POHODA F(LOVERS)

Veľká zmena nastane aj v srdci nášho areálu, kde pre ďalší rozvoj letiska tento rok nemôžeme vysadiť kvetinovú lúku. Kvety ale k Pohode podľa nás neodmysliteľne patria. Aj preto sme prišli s iniciatívou Pohoda F(Lovers). V rámci nej sme poprosili našich návštevníkov, aby so sebou na letisko priniesli vlastné kvety. Slnečnicu vysadili v našom office aj autori nápadu Michal Sládek a Monika Matiašovská. Svoje pestovateľské úspechy môžu s nami všetci zdieľať na evente Pohoda F(Lovers): www.facebook.com/events/336115260125799

Po včerajšom zasadnutí poroty Pohoda Visual Art Contest poznáme víťazne návrhy. Prvým je dielo Ján

a Martina na Pohode, ktorí patrili medzi návštevníkov nášho festivalu. Inštalácie budú mapovať ich (ne)prítomnosť na festivale. Druhým je Good Feelings (s podtitulom škôlka). Škôlka je nakreslená štruktúra čiar a číslic, na ktorej treba skákaním na nohe dosiahnuť cieľ. Obvyklý počet častí hracej plochy z 8 – 12 sa na Pohode rozšíri na vyše 9 000, čo je celý priestor, ktorý na škôlku ponúka betónová plocha festivalu.

KEDY VYSTÚPIA NAJZNÁMEJŠIE MENÁ?

Otvárací deň 22. Pohody bude patriť legendám, keď sa na hlavnom pódiu predstavia Ziggy Marley a The Chemical Brothers. Na ďalšom pódiu oslávia 30 rokov hrania domáci Polemic, okrem nich zahrajú aj Billy Barman a dievčatá zo SĽUK-u. V piatok prídu na rad virtuózi – popularizátor jazzu Jamie Cullum a excentrická speváčka a gitaristka St. Vincent. Okrem nich na hlavnom pódiu zahrá nastupujúca generácia ostrovnej gitarovej hudby Glass Animals a Blossoms. Silné zastúpenie z ostrovov doplnia Jessie Ware, Ride a Fink. V piatok vystúpi aj nórska speváčka s éterickým hlasom Aurora, americké hviezdy reggae SOJA, rapper Danny Brown a fanúšikov elektroniky v najväčšom stane poteší Helena Hauff.

V sobotu ovládnu veľké pódiá americké hviezdy s neskutočnými príbehmi – pesničkár z oscarového dokumentu Searching for Sugarman Rodriguez a speváčka s nezameniteľným hlasom LP. Okrem nich zahrá aj jedna z najznámejších súčasných švédskych kapiel Little Dragon či skupina Everything Everything (aktuálne nominovaná v dvoch kategóriách na Ivor Novello Awards). Medzinárodné obsadenie dopĺňajú nemeckí Bukahara, Brit Charlie Winston, americkí Calexico, islandská legenda Gus Gus a k nim sa pridá domáca hviezda Jana Kirschner so sláčikovým kvartetom. Mimoriadne silný program čaká v sobotu festivalový amfiteáter, kde zahrá azda najznámejšie sláčikové kvarteto na svete Kronos Quartet, kombináciu afrobeatu a free-jazzu predvedú tUnE-yArDs a temnejšie ladený bude koncert Zeal & Ardor. Tanečný stan rozhýbu Sophie, Onuka, La Femme a rap v podaní kapiel Dälek, Reykjavikurdaetur či miestnej legendy Trosky.

Aktuálne máme potvrdených takmer 100 mien z 25 krajín sveta, mnohé ďalšie ešte pribudnú. Už čoskoro zverejníme novinky týkajúce sa Visual Stage-u, Family parku, debatných stanov, divadla, tanca, ako aj komfortu a služieb Pohody 2018.