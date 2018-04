VIDEO:Pri cievnej mozgovej príhode ide o čas,postihuje tisíce Slovákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 9. apríla (TASR) - Každý desiaty Slovák v priemere zomiera na cievnu mozgovú príhodu. Toto závažné ochorenie ročne postihuje 11.000 ľudí v SR. Netýka sa to iba starších ľudí, mozgová mŕtvica trápi čoraz častejšie i mladšie ročníky.Odborníci upozorňujú, že príznaky treba rýchlo odhaliť a privolať si záchranku. Ak je akútna liečba totiž podaná včas, pacient sa vyhne stredne ťažkým až závažným následkom, mnohí pre podcenenie príznakov ostali po prekonaní choroby pripútaní na lôžko."Čas hrá dôležitú úlohu," povedal na tlačovej konferencii Matej Polák, prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby (AZZS). Záchranku treba podľa neho volať, ak má človek náhly problém s poruchou reči, klesne mu ústny kútik či mu ochrnú končatiny na jednej strane tela. Za príznaky možno považovať aj poruchu zraku, dvojité videnie alebo problém s prehĺtaním."Je dôležité okamžite volať tiesňovú linku 155, zväčša to robia príbuzní, ak je pacient sám a má už ťažké problémy s rečou, linka vie prijímať aj SMS správy, operátori preverujú aj hovory, v ktorých pacientom nerozumieť, vedia ich lokalizovať a prísť na miesto," povedal Polák s tým, že čím skôr je akútna liečba podaná, tým jednoduchšia je potom pre pacienta rekonvalescencia.Boj o čas však podľa neho nekončí iba rýchlym privolaním pomoci. Veľká zodpovednosť je na záchranároch, ktorí musia mozgovú príhodu správne diagnostikovať a nasmerovať pacienta do vhodnej nemocnice. Nie každé zdravotnícke zariadenie je totiž schopné liečiť takéto závažné ochorenie. "Limit pre podanie akútnej liečby je štyri a pol hodiny,“ povedal Polák. Potvrdil, že záchranári pracujú na tom, aby sa pri diagnostike zlepšovali, spolupracujú s ministerstvom zdravotníctva.Po novom môžu záchranári konzultovať postupy s neurológom či kardiológom cez mobilnú aplikáciu, sú ňou vybavené všetky záchranky po celom Slovensku. Tá im tiež ukáže, ako sú materiálne vybavené okolité nemocnice a či sa v nej nachádza taký lekársky tím, ktorý pacientovi vzhľadom na jeho diagnózu dokáže rýchlo pomôcť.Rezort pripustil, že sa mnohokrát stane, že pacienta pre nepresný odhad privezú do lokálnej nemocnice, ktorá však nie je vybavená tak, aby mu pre jeho diagnózu efektívne a rýchlo pomohli "a potom ho musia previezť do špecializovaného centra, čím sa môže stratiť aj hodina".Rezort stanovil aj sieť 43 centier pre liečbu mozgovej príhody. O tejto téme debatuje nielen s neurológmi a záchranármi, ale aj pacientskymi organizáciami. "Pretože manažment pacienta s cievnou mozgovou príhodou je potrebné optimalizovať," povedal Richard Fides z pacientskej organizácie Sekunda pre život.