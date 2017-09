Video: V Bachledovej doline sprístupnia chodník vedúci korunami stromov tento víkend

Ždiar 27. septembra – Návštevníci Bachledovej doliny neďaleko obce Ždiar v okrese Poprad sa v piatok (29.9.) budú môcť vybrať na prechádzku do korún stromov. Stavba chodníka, ktorej maximálna výška dosahuje 24 metrov, sa blíži do finále. V Bachledovej doline však ešte stále prebiehajú montážne práce a úpravy okolia.



"Na stavbu chodníka sa spotrebovalo viac ako 1000 metrov kubických dreva použitého bez povrchovej úpravy. Ide o drevo zo smrekovca opadavého a duglasky tisolistej. Doskami by bolo možné vyložiť cestu zo Ždiaru až do Kežmarku, keďže ich celková dĺžka je 22 kilometrov," uviedla marketingová špecialistka strediska Bachledka Ski&Sun Martina Múdra. Drevostavba má dĺžku viac ako 600 metrov a šírku 180 centimetrov. Po bokoch chodníka je umiestnené zábradlie s kovovou sieťou do výške 120 centimetrov. Podľa Múdrej je nová atrakcia bezbariérová a dosahuje stúpanie od dvoch do šesť percent.



Na trase sa nachádza niekoľko adrenalínových a edukačných zastávok, ktoré turistov informujú o miestnej prírode, lese a živote v ňom. "Chodník je zakončený špirálovitou, 32 metrov vysokou vyhliadkovou vežou s panoramatickou podestou. Nielen z veže, ale aj z celého chodníka môžu návštevníci vidieť Belianske Tatry, Pieniny a Zamagurie," priblížila Múdra.



Začiatkom októbra pribudne na veži i 67 metrov dlhý suchý tobogan, ktorý ponúkne alternatívu, ako si skrátiť cestu z veže smerom nadol. K chodníku sa bude možné dostať lanovkou z Bachledovej doliny alebo pešou túrou z Bachledovej, Jezerska či Malej Frankovej.





Prvý chodník korunami stromov v Európe vznikol v roku 2009 v Bavorskom lese v Nemecku. Táto atrakcia je siedmym projektom spoločnosti Erlebnis Akademie AG. Štyri podobné chodníky existujú doteraz v Nemecku a dva v Českej republike.

Podobný chodník korunami stromov je aj v Čechách. Pozrite si video

Chodník korunami stromov v Nemecku. Pozrite si video: