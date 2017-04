Visegrad Film Forum 2017 otvorí Nekonečný príbeh

Foto: Visegrad Film Forum Foto: Visegrad Film Forum

Dátum: 25. - 29. apríl 2017

Miesto: Bratislava, Slovensko

Miesto konania: Filmová a televízna fakulta VŠMU

Deadline pre online akreditácie: 21. apríl 2017

Akreditácie: 30 Eur / 20 Eur pre študentov

web: https://www.visegradfilmforum.com/2017/

facebook: https://www.facebook.com/VisegradFilmForum/?fref=ts

instagram: https://www.instagram.com/vffbratislava/

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0QVKF2noKiM

Bratislava 20. apríla (OTS) - Podujatie pokračuje nabitým programom až do soboty. Divákom dovolí nazrieť do sveta filmu a TV produkcie prednáškami filmových tvorcov akými sú Ludovica Ferrario , architekta Sorrentinovho Sergeia Loznitsu , ktorého najnovší film bude súťažiť na festivale v Cannes, či výkonného producenta pre HBO Steva Matthewsa a mnohých iných.," zhodnotil výkonný riaditeľ. Mimo prednášok budú prebiehať aj projekcie debutových filmov miláčika filmových festivalov, ktorého preslávila snímka dokumentujúca protivládny protest na ukrajinskom námestí Maidan. Jeho začiatky si budú môcť pozrieť v snímkach, strihovom dokumente z archívnych materiálov o obliehaní Leningradu, a, observačnej sonde do života postaršieho ruského obyvateľstva.." Do programovej štruktúry sa dostalo aj úspešné české trio Štepan Hulík, Pavla Janoušková Kubečková a Tomáš Hrubý . Tí stoja za projektamipre kanál HBO, ktoré ich preslávili doma, ale aj v zahraničí. Tomu však predchádzalo rozhodnutie. Pretože má na starosti výrobu pre celú strednú Európu, seriály sa nedostanú na televízne obrazovky, kým neprejdú jeho drobnohľadom.O skúsenostiach nielen s TV výrobou príde porozprávať aj architektka, ktorá je ústrednou členkou tímu Paola Sorrentina a stojí za pozoruhodnými scénami zči. Vo svojej profesii sa nebojí ani takých výziev akou bolo vytvorenie repliky Sixtínskej kaplnky a vatikánskych exteriérov v životných veľkostiach pre potreby nakrúcania seriálu. "," dopĺňaMotivačnou zložkou programu budú aj nezávislí filmári, ktorí sú ochotní obetovať svoj komfort za cenu vytvorenia kvalitného filmového diela. Takým je aj britský tvorca Peter Strickland , ktorý sa rozhodol miesto kúpy útulného bývania na vidieku v Anglicku, nakrútiť nízko-rozpočtový filmv Rumunsku. Sugestívna snímka o pomste, ktorú si budú môcť pozrieť aj návštevníci Visegrad Film Forum, mu nakoniec vyniesla Strieborného medveďa na Berlinale a cenu Objav roka od Európskej filmovej akadémie.Svoje autorské dokumenty príde predstaviť aj začínajúca autorka Anja Salomonovitz . Rakúšanka, ktorá svoju kariéru odštartovala ako asistentka Ulricha Seidla, sa vyznačuje dôrazom na ľudskoprávne a politicky angažované snímky. Počas týždňa sa premietnu dva jej filmy -, kde analyzuje tri generácie svojej rodiny a ich spomínanie na minulosť, zahŕňajúce aj prežitie koncentračných táborov; a mrazivý dokumento obchodovaní so ženami. Film získal ocenenie Caligari Film Award na Berlinale, či cenu za najlepší dokument na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov v Jihlave.Bizarným programovým lákadlom bude aj snímka, ktorá rozpráva antický príbeh v nezvyčajnej podobe surreálneho road-movie. Projekcia filmu nakrúteného na "zrkadklovku" a nezničiteľnú Go-Pro bude za účasti samotných tvorcov.Podujatie sa okrem výborných hostí a prednášok vyznačuje aj tvorivou atmosférou pre mladých začínajúcich filmárov zo škôl po celej Európe, ktorí dostanú možnosť odprezentovať svoju filmovú tvorbu. Štyri bloky študentských filmov prinesú prekvapujúce zostavy ako Egypt a Česko, Ukrajina a Slovensko, Maďarsko a Srbsko, či Írsko a Poľsko.Po náročnom dni čaká na účastníkov uvoľnenie v podobe parties. Za účelom spoznávania a prezentácie Bratislavy sa šiesty ročník rozhodol urobiť sprievodné podujatia na piatich rôznych miestach. Pestrosť ponúka aj v žánrovom výbere jednotlivých večerných programov, ktoré obsiahli twist, rock, jazz a rock'n 'roll, medzinárodný jukebox, indie, elektronickú tanečnú hudbu, techno až po akustické koncerty kvalitných kapiel.Už 6.ročník Visegrad Film Forum sa uskutoční 25. – 29. apríla 2017, v priestoroch Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave. Účastníkov čaká nabitý program, ktorý sa skladá z piatich vzrušujúcich dní plných prednášok, premietaní študentských filmov, prípadových štúdií zaujímavých projektov, diskusií a workshopov. Podujatie sa bude konať pod záštitou primátora Iva Nesrovnala.