Vláda prerokuje balík finančných noviel aj zmeny v nájme pozemkov

Na archívnej snímke minister financií Peter Kažimír (vľavo) a predseda vlády SR Robert Fico. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) - Zavedenie indexu daňovej spoľahlivosti či zmena inštitútu daňového tajomstva. Aj tieto zmeny má priniesť novela daňového poriadku z dielne Ministerstva financií (MF) SR, o ktorej by dnes mala rokovať vláda.Do budúcnosti by mal napríklad pribudnúť zoznam daňových subjektov s výškou ich uplatneného nadmerného odpočtu alebo dodatočne uplatneného nadmerného odpočtu. Zverejňovanie týchto informácií môže podľa rezortu zúžiť priestor pre podvody, pretože má platiť rovnaký princíp ako pri zverejňovaní zmlúv.Mladí sa k zvýhodneným úverom na financovanie bývania budú môcť od budúceho roka dostať za nových podmienok. Navrhuje ich ministerstvo financií v novele zákona o dani z príjmov, ktorú tiež predkladá na zasadnutie kabinetu. Mladí môžu v súčasnosti získať po splnení určitých podmienok štátom dotovanú hypotéku so sadzbou zníženou o 3 %. Po novom dostanú podporu od štátu pri kúpe nehnuteľnosti vo forme daňovo odpočítateľnej položky.Rýchle vrátenie časti nadmerného odpočtu, či oslobodenie humanitárnych darcov od dane. Tieto zmeny má zase priniesť novela zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorú má dnes rovnako v programe vláda.Zámerom novely zákona o bankách je zase to, aby finančné inštitúcie dôslednejšie preverovali schopnosť klienta splácať úver. Príjem ľudí tak budú musieť veritelia v budúcnosti povinne overovať prostredníctvom Sociálnej poisťovne.Neprihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne v lehote do siedmich dní sa už nemá považovať za nelegálne zamestnávanie. Navrhuje to rezort práce v novele zákona o nelegálnej práci, ktorú predstaví na dnešnom rokovaní kabinetu.Ministerstvo pôdohospodárstva zase na vládu predkladá novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Návrh precizuje doterajšiu úpravu týkajúcu sa vzniku podnájomných vzťahov v prípadoch, ak nájomca užíva pozemky, kde sa zmluvný nájom skončil alebo sa má skončiť a pozemky sú neprístupné alebo ich nemožno racionálne užívať.