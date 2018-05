Vlani sa podarilo zabrániť hrozbám teroristického činu, tvrdí M. Fedor

Martin Fedor, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 18. mája (TASR) - Slovenským tajným službám sa minulý rok podarilo zabrániť hrozbám teroristického činu na našom území. Novinárom to povedal poslanec koaličnej strany Most-Híd a exminister obrany Martin Fedor. Plénum rokovalo o činnosti Vojenského spravodajstva (VS) a Slovenskej informačnej služby (SIS) v utajenom režime takmer štyri hodiny.povedal Fedor.Podpredseda SaS a exminister obrany Ľubomír Galko však novinárov upozornil, že nešlo o reálnu teroristickú hrozbu, ale o známy hoax šírený na internete o tom, že na vianočných trhoch hrozí útok.ozrejmil.Fedor správy od VS a SIS považuje za štandardný prehľad ich činnosti.povedal.Na otázku, či SIS mapovala aj taliansku mafiu na východe Slovenska, Fedor konkrétne neodpovedal.poznamenal.Otázku, či Slovensko mohlo vedome spolupracovať na zavlečení vietnamského podnikateľa do vlasti, Fedor zodpovedať nevie.dodal.Galko ohľadom oboch tajných služieb poznamenal, že je viacero sfér, v ktorých konajú duplicitne, a to v oblasti boja proti terorizmu, kybernetickej bezpečnosti a v boji proti nelegálnej migrácii. Pri lepšej deľbe práce by tu bol podľa neho priestor na šetrenie.Ľubomír Galko patril medzi poslancov, ktorí sa šéfa SIS Antona Šafárika na taliansku mafiu u nás pýtali.uistil.Milan Krajniak (Sme rodina) vyhlásil, že správy o činnosti SIS a VS za minulý rok boli opäť ako cez kopirák.povedal.Na kauzy ako talianska mafia na východe Slovenska resp. na únos Vietnamca sa Krajniak nepýtal.uistil.Podľa Krajniaka pri kauze zavlečenia vietnamského podnikateľa treba vidieť dve veci.dodal Krajniak.Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák zase tvrdí, že obe správy boli prednesené bez veľkých námietok a komentárov. To, čo o nich povedal Krajniak, označil Bernaťák za jeho názor a komentovať ho nechcel.uzavrel.