Vlhová si v Lienzi nechala to najlepšie na záver, mrzelo ju prvé kolo

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová na trati 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára žien v rakúskom Lienzi 29. decembra 2017. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lienz 29. decembra (TASR) - Petra Vlhová si na podujatí Svetového pohára alpských lyžiarok v rakúskom Lienzi schovala to najlepšie do poslednej štvrtej jazdy. V druhom kole piatkového obrovského slalomu sa vyšvihla na siedmu pozíciu, na ktorej sa umiestnila po druhý raz v kariére vo SP.Pre slovenskú reprezentantku je rezultát o to potešujúcejší, že v doterajšom priebehu sezóny obrovského slalomu sa jej podľa vlastných slov nedarilo. Po šestnástej priečke v Söldene a desiatej v Killingtone nasledovalo až 28. miesto v Courcheveli.povedala Vlhová v cieľových priestoroch.V momente jej príchodu do cieľa sa na tabuli rozsvietil zelený údaj s vysokým náskokom na dovtedy vedúcu Rakúšanku Elisabeth Kappaurerovú. Slovenka však vedela už na trati, že si môže pripísať dobrý výsledok:Vlhová stratila čas, ktorý ju stál utvorenie kariérneho maxima v technicky najnáročnejšej disciplíne, predovšetkým v prvom kole.pokračovala Vlhová. Aj vďaka siedmej pozícii sa však mohla s Lienzom lúčiť radostnejšie než po štvrtkovom slalome.dopadlo dvojdňové podujatie pozitívne:Na lyžiarky vrátane Vlhovej ihneď čakali ďalšie presuny, keďže nahustený kalendár SP na prelome rokov pokračuje. Už na Nový rok je v Osle na programe mestská paralelná súťaž. V nórskej metropole bude mať podujatie SP v alpskom lyžovaní premiéru.uzavrela Vlhová.Vyslaný redaktor TASR Andrej Bezák