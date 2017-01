Voľby do VÚC pri dvojkolovom hlasovaní by mali byť v novembri

Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Bratislava 15. januára (TASR) - Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) by mali byť najneskôr v sobotu 4. novembra. Ak by sa však zmenil zákon a zrušilo by sa druhé kolo volieb, bol by možný aj neskorší novembrový sobotný termín. Noví predsedovia krajov a krajskí poslanci musia byť známi do 23. novembra.Vyplýva to z volebného zákona a výpočtov, ktoré TASR robila na základe neho. Termín vyhlasuje predseda Národnej rady SR, aký zvolí, je na ňom. Vyhlásiť ho musí najneskôr 110 dní predo dňom konania volieb.Podľa zákona sa voľby konajú v posledných 14 dňoch volebného obdobia. Naposledy bolo hlasovanie v roku 2013. Prvé kolo sa konalo 9. novembra a druhé 23. novembra 2013. Práve do 23. novembra teda majú byť zvolení noví predsedovia krajov a krajskí poslanci.Ak by zostala zachovaná dvojkolová voľba predsedov krajov, posledný termín na prvé kolo by bol 4. november, aby zostal čas aj na druhé kolo. Pokiaľ by prešiel koaličný návrh na zrušenie druhého kola, voľby by sa zrejme mohli konať najneskôr v sobotu 18. novembra.Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má obyvateľ kraja. Tým je občan SR a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci daného kraja alebo ak má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia.Obyvateľ samosprávneho kraja môže vo voľbách aj kandidovať za krajského poslanca aj za predsedu kraja. Za krajského poslanca môže byť podľa zákona zvolený ten, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje. V deň volieb musí mať najmenej 18 rokov. Za predsedu kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má aspoň 25 rokov.