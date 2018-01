Vychádza Beat (Al)Boom 1968 – 1970, mapuje bigbeatovú scénu

Zľava Fedor Frešo, Pavol Hammel a František Griglák počas záverečného koncertu turné skupín Prúdy a Olympic v Športovej hale na Pasienkoch v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Funtál Foto: TASR - Pavol Funtál

Bratislava 22. januára (TASR) – Vychádza tretie pokračovanie encyklopédie československého bigbeatu, ktoré dostalo názov Beat (Al)Boom. Tak ako v posledných dvoch rokoch bolo dobrým zvykom, i tentoraz hneď v úvode roka vychádza supraphonská kompilácia mapujúca vývoj československého bigbeatu na sklonku 60. rokov.Po predošlých dvojalbumoch Beatlina 1967-1969 (2016) a Big Beat Line 1965-1968 (2017), ktoré sa venovali dobe predalbumovej, tretí Beat (Al)Boom ponúkne miniprofily 17 prvých bigbeatových albumov vydaných v rokoch 1968 až 1970. Fanúšikovia tu nájdu 47 skladieb zo 17 albumov, medzi ktorými nechýbajú absolútne klasiky ani ukážky z nie tak exponovaných, no aj tak nemenej zásadných albumových debutov.Okrem platní Želva (Olympic), Zvonky, zvoňte (Prúdy), Šípková Růženka (Rebels), Meditace (Blue Effect) alebo Pták Rosomák (Olympic) sa tu objavujú ukážky z debutových albumov skupín Matadors, Framus Five, Atlantis, Flamingo a George & Beatovens. Nechýbajú ani skladby od Fortuny, Marthy a Teny Elefteriadu, Voxu & Pavla Nováka či Their Majesties a Josefa Laufera.Beat (Al)Boom poukazuje na skutočnosť, aká neuveriteľne silná a inšpiratívna hudobná vlna sa zrodila na našej hudobnej scéne na sklonku 60. rokov. Veď vydanie 17 LP v podstate stále ešte začínajúcich umelcov, navyše v období už po augustovom Československu, pôsobí ako zjav z kategórie ťažko predstaviteľných počinov.Svoj podiel na tom mal aj fakt, že Supraphon, Panton ani Opus už nemohli ďalej prehliadať masovú popularitu rocku, ktorá šla ruku v ruke s výbornými predajmi SP a EP, iba málo podobnými elektrifikovanej modernej muzike. Paradoxom doby a režimu bolo, že vďaka rigidným socialistickým edičným a výrobným plánom mohlo byť čokoľvek z toho, čo bolo v krátkej dobe bez cenzúry presadené, skutočne vydané či nahrané. Inokedy šlo o albumy vydané až v okamihu, kedy už kapely neexistovali, s repertoárom, ktorý už nehrali, alebo v obsadení značne sa líšiacom od toho klasického, niekedy najslávnejšieho. Aj tieto ukážky fanúšikovia na kompilácii nájdu, rovnako ako interpretov neskôr rôzne úspešne a kvalitne presadených v popovom mainstreame.TASR informovala Adriána Čahojová, marketingová a PR manažérka vydavateľstva Supraphon pre Slovenskú republiku.