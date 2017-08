Vyhlásenie Kenyatta za víťaza volieb v Keni vyvolalo protesty i oslavy

Kenský prezident Uhuru Kenyatta Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nairobi 12. augusta (TASR) - Súčasný kenský prezident Uhuru Kenyatta podľa v piatok zverejnených výsledkov získal mandát na druhé funkčné obdobie, čo viedlo k divokým pouličným oslavám medzi jeho priaznivcami a protestom v baštách opozície v hlavnom meste a na západe krajiny.Kenyatta získal v utorkovom hlasovaní podporu 54,27 percent voličov, zatiaľ čo opozičný kandidát Raila Odinga dostal 44,74 percent hlasov. K volebným urnám prišlo takmer 80 percent z 19 miliónov registrovaných voličov.Kenyatta vo svojom prejave po oznámení výsledkov volieb ponúkol opozícii olivovú ratolesť a vyzval svojich súperov, ktorí odmietli výsledok volieb, k národnej jednote a pokoju.povedal Kenyatta krátko po svojom vyhlásení za víťaza volieb, dodajúc, že voľby sa skončili a je čas pohnúť sa ďalej.Kenyattovi stúpenci v Nairobi i ďalších mestách Kene podľa agentúry Reuters zaplnili ulice a oslavovali, trúbiac klaxónmi a pískajúc na píšťalkách.Objavili sa však aj protesty. Polícia použila proti demonštrantom slzný plyn a v slamoch v Mathare a Kawangware bolo počuť aj výstrely. Mladí muži tam vyšli do ulíc za hukotu helikoptér nad ich hlavami. V Kisumu, bašte Odingu na západe, mládež búšila do bubnov a v uliciach okresu Kondele pálila pneumatiky.Medzi Keňanmi panujú obavy z vývoja podobného tomu z roku 2007, keď nepokoje po voľbách prerástli v etnické čistky a pripravili o život viac ako 1000 ľudí.Kenská opozícia už skôr uviedla, že považuje proces sčítania hlasov za zmanipulovaný. Požiadala o prístup k serverom volebnej komisie, v opačnom prípade výsledky neuzná. Na súd sa obrátiť nechystá, pretože to vraj ani v minulosti nepomohlo.Opozícia vo štvrtok uviedla, že z dôverných zdrojov z volebnej komisie získala údaje, podľa ktorých mal byť prezidentom vyhlásený bývalý ľavicový premiér Odinga. Dostal údajne viac ako osem miliónov hlasov, zatiaľ čo Kenyatta zhruba 7,75 milióna.Komisia v ten istý deň priznala, že hackeri sa snažili preniknúť do jej databázy. Údajne sa im to však nepodarilo. Komisia pritom v stredu pokus o napadnutie svojich počítačov poprela. Opozícia od stredy tvrdí, že hackeri upravili výsledky v prospech Kenyatta.