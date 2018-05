Výkup pozemkov pod obchvatom Sabinova bude stáť 7,7 milióna eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. mája (TASR) - Majetkovo-právne vyrovnanie pozemkov pod obchvatom mesta Sabinov bude tento a budúci rok stáť takmer 8 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu záväzného plánu výkupu pozemkov pod obchvatom mesta Sabinov a jeho finančné zabezpečenie, ktorý v stredu schválil na svojom rokovaní vládny kabinet.konštatuje sa vo vládnom materiáli.V roku 2018 si činnosti spojené s majetkovoprávnym usporiadaním stavby podľa materiálu vyžiadajú 1,51 milióna eur. Na krytie týchto výdavkov navrhuje Ministerstvo financií SR uvoľniť zdroje kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Tieto prostriedky bude ministerstvo financií poukazovať ministerstvu dopravy a výstavby, ktoré zabezpečí ich ďalšiu alokáciu. Zostávajúce výdavky potrebné na výkup pozemkov Ministerstvo financií SR zabezpečí počas roka 2018.Vláda zároveň prerokovala informáciu o návrhu možného riešenia prevodu nehnuteľného majetku štátu v správe štátneho podniku Lesy SR do vlastníctva mesta Sabinov. Pre mesto Sabinov pripadá podľa informatívneho materiálu do úvahy. Podľa územného plánu mesta Sabinov sa pozemky nachádzajú v plochách určených na priemyselnú výrobu a sklady. Prevod nehnuteľného majetku štátu so zostatkovou hodnotou nad 165.900 eur môže povoliť vláda SR.Prevod nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva mesta Sabinov sa v súlade s akčným plánom rozvoja okresu Sabinov zrealizuje kúpnou zmluvou, na dohodnutý účel, za dohodnutú kúpnu cenu, pri zachovaní určenej minimálnej doby užívania na dohodnutý účel.