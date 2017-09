Vykurovanie drevom je pre rodinné domy najlacnejšie, no neekologické

Ilustračné foto Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 3. septembra (TASR) – Moderné technológie pri výrobe tepla nemusia byť aj ekonomicky najvýhodnejšie. Ekonomicky najvýhodnejšie je pri vykurovaní rodinného domu drevo, no zároveň je to aj najmenej ekologický zdroj. Vyplýva z analýzy, ktorú TASR poskytol Radovan Illith, špecialista pre rozvojové štúdie.povedal Illith.V rámci analýzy sa porovnávali zdroje tepla pre dva rodinné domy s rovnakou obytnou plochou 120 štvorcových metrov, novostavba patriaca do energetickej triedy A1 s nízkoteplotným podlahovým vykurovaním a 30-ročný dom, zateplený, s výmenou okien a tepelných rozvodov a zdroje tepla, ako kondenzačný kotol na zemný plyn, konvenčný kotol na drevné pelety, konvenčný kotol na kusové palivové drevo a elektrické tepelné čerpadlo, vzduch - voda.zdôraznil Illith, podľa ktorého toto porovnanie bralo do úvahy iba ekonomický aspekt. „doplnil Illith.