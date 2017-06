Zabávač Bill Cosby sa postavil pred súd kvôli sexuálnemu zneužitiu

Bill Cosby, archívne foto. Foto: AP Photo Bill Cosby, archívne foto. Foto: AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Norristown 5. júna (TASR) - Prvý proces s populárnym americkým hercom a zabávačom Billom Cosbym (79), voči ktorému sa v uplynulých mesiacoch objavili desiatky podozrení zo sexuálneho zneužitia, sa dnes začal v Norristowne v americkom štáte Pennsylvánia.Prominentný obžalovaný sa pomalým krokom s paličkou v ruke a v tmavom obleku priblížil s úsmevom na tvári ku vchodu do súdnej budovy opierajúc sa o asistenta a Keishu Knightovú Pulliamovú - predstaviteľku svojej fiktívnej dcéry Rudy z populárnej The Bill Cosby Show. Na oslovenia prítomných predstaviteľov médií Cosby nereagoval.Sudca Steven O'Neill 12-člennú porotu, ktorú tvorí sedem mužov a päť žien, ešte pred otvorením procesu poučil, že pre Cosbyho platí prezumpcia neviny až do preukázania opaku.V tomto procese ide o údajné sexuálne zneužitie bývalej zamestnankyne univerzity, za ktoré hrozí Cosbymu v prípade potvrdenia viny súdom niekoľko rokov za mrežami.Samotný umelec, ktorý čelí podobným obvineniam celkove asi 60 žien a ktorý je podľa vlastných slov medzičasom nevidomý, už vopred vyhlásil, že v súdnej sieni nebude vypovedať.Prokurátorka Kristen Fedenová v úvode súdneho konania zdôraznila, že obžalovaným je muž, ktorý svoju moc, svoju slávu a svoje predtým nacvičené metódy využil, aby mladú ženu dostal do stavu, v ktorom sa nemohla brániť a aby sa tak mohol ňou sexuálne uspokojiť.Zabávač mal poškodenej medzičasom štyridsiatničke podať niekoľko tabletiek a následne ju sexuálne obťažovať vo svojom dome.Advokát Brian McMonagle Cosbyho charakterizoval ako obľúbeného komika, ktorý svojimi gagmi rozosmial množstvo ľudí. Pripomenul, že žalobkyňa Andrea Costandová informovala políciu o údajnom zneužití až rok po udalosti a uviedla pri tom protirečivé skutočnosti. Tak napríklad tvrdila, že obžalovaného po inkriminovanej noci z januára 2004 už nekontaktovala, aj keď mu v skutočnosti telefonicky volala viac ako 50-krát. Tieto telefonáty trvali sčasti 30-40 minút, uviedol Cosbyho právny zástupca.Vzhľadom na nedostatok vecných dôkazov sa s mimoriadnym záujmom očakáva predovšetkým výpoveď údajne poškodenej a jej odpovede na otázky obhajoby, ako aj výpovede viacerých svedkýň.