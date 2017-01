Zatkli trénera boxu, podozrivého vodcu džihádistickej bunky IS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 16. januára (TASR) - Španielska polícia zatkla dnes marockého trénera boxu podozrivého z riadenia bunky, ktorá šírila propagandu extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) a verbovala militantov pre IS.Španielske ministerstvo vnútra informovalo, že muž zatknutý dnes v meste San Sebastián na severe krajiny bol v kontakte s ďalším podozrivým, zatknutým vo francúzskom Štrasburgu ešte vlani 20. novembra.Tréner boxu býval v byte v San Sebastiáne spolu s mužom neskôr zatknutým v Maroku, ktorý bol podozrivý z prijímania inštrukcií od členov IS, aby podnikal útoky v Európe.V oznámení ministerstva sa uvádzalo, že dnes zatknutý Maročan bol aktívny od roku 2010 a svoje zamestnanie trénera boxu využíval na verbovanie mladých ľudí odsunutých na okraj spoločnosti, aby sa zapojili do džihádistickej činnosti.