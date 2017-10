Zdieľané bicykle v Nitre si obľúbili tisícky užívateľov

Ilustračná snímka. TASR/Miroslav Košírer Ilustračná snímka. TASR/Miroslav Košírer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 13. októbra (TASR) – Nedávno zavedená služba bikesharingu, teda zdieľaných bicyklov, sa v Nitre ujala. Spoločnosť Arriva, ktorá ju v spolupráci s mestom Nitra spustila koncom júla, hodnotí svoj projekt arriva bike pozitívne. Počas prvých desiatich týždňov od jeho spustenia sa doň zaregistrovalo viac ako 4400 užívateľov.V priebehu tohto týždňa dosiahol celkový počet prenájmov bicyklov hranicu 7300. Podľa údajov z Arrivy je služba bikesharingu denne využívaná v priemere 120-krát. Obyvatelia a návštevníci Nitry si najčastejšie požičiavajú bicykle na stanovišti Mestský park a Trieda A. Hlinku pri Centro Nitra.Nitrania a návštevníci mesta majú k dispozícii 70 bicyklov na siedmich stanovištiach, ktoré sú umiestnené v zmodernizovanej časti autobusovej stanice, v blízkosti Pošty na Svätoplukovom námestí, na Župnom námestí, pri Mestskom parku vedľa hokejovej arény, pri obchodnom dome Centro Nitra, neďaleko Študentského domova Mladosť a pri Chrenovskom moste. Bicykle si možno požičať na jednom stanovišti a vrátiť ho na inom."O zdieľané bicykle arriva bike je veľký záujem a to nás teší. Sme hrdí, že sme ako prví na Slovensku priniesli službu bikesharingu ako doplnku mestskej hromadnej dopravy a pomáhame tak Nitre rozvíjať zámer stať sa smart mestom. V inováciách vo verejnej osobnej doprave budeme pokračovať aj naďalej," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Arriva na Slovensku László Ivan.Ako pripomenul, užívatelia arriva bike sa môžu v týchto dňoch zapojiť do súťaže. Stačí, ak si do 31. októbra do 12. hodiny vypožičajú arriva bike, urobia si na bicykli selfie a uverejnia ju na sociálnej sieti Instagram. Autori najpopulárnejších fotografií s najväčším počtom lajkov budú odmenení cenami.