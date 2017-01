Zomrel herec John Hurt, známy z filmov o Harrym Potterovi

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Za služby dramatickému umeniu povýšila britská kráľovná Johna Hurta v roku 2015 do šľachtického stavu.LONDÝN 28. januára (WebNoviny.sk) - Na Oscara nominovaný britský herec Sir John Hurt zomrel po dlhej chorobe vo veku 77 rokov. Potvrdil to v sobotu jeho agent. Hurt v roku 2015 oznámil, že mu diagnostikovali rakovinu pankreasu.Z jeho dlhoročnej bohatej hereckej kariéry je najznámejší film režiséra Davida Lyncha Sloní muž (1980), v ktorom Hurt stvárnil titulnú postavu znetvoreného muža a neskôr si našiel mladých fanúšikov medzi divákmi filmov o čarodejníckom učňovi Harrym Potterovi, kde si zahral pána Ollivandera, predajcu čarodejníckych prútikov. V úvodnom filme kultovej sci-fi ságy Votrelec (1979) stvárnil Kanea.V roku 2011 hral vo filme dánskeho režiséra Larsa von Triera Melanchólia a v ten istý rok stvárnil postavu šéfa britskej tajnej služby MI6 vo filme Johna Le Carreho Jeden musí z kola von. Z filmov nominovaných tento rok na Oscara si zahral v životopise Jackie Kennedyovej nazvanom Jackie, kde stvárnil kňaza.Za služby dramatickému umeniu ho britská kráľovná povýšila v roku 2015 do šľachtického stavu. Hurt bol dvakrát nominovaný na Oscara, po prvýkrát v roku 1979 za svoju vedľajšiu úlohu narkomana v Polnočnom exprese a po druhý raz v roku 1981 za Slonieho muža. V roku 2012 dostal cenu britskej filmovej akadémie BAFTA za výnimočný prínos britskému filmu.