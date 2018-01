Zraneného Cousinsa v Zápase hviezd NBA nahradil George

Na snímke vľavo hráč Sacramenta Kings DeMarcus Cousins. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 28. januára (TASR) - V zostave na duel All Star zámorskej basketbalovej NBA prišlo k jednej zmene v Tíme LeBron. Zraneného pivota DeMarcusa Cousinsa z New Orleans Pelicans nahradí krídelník Paul George z Oklahoma City. Zmenu potvrdil komisár profiligy Adam Silver.Cousinsa, ktorý si zranil achilovku a musel predčasne ukončiť sezónu vybrali do základnej päťky a do mužstva si ho draftoval kapitán LeBron James. George má v tejto sezóne priemer 21 bodov, 5,5 doskokov a 3 asistencií na zápas. V mužstve Thunder je prvú sezónu, sedem predchádzajúcich hral za Indianu. Informovala agentúra AP.