Zväz profesionálnych hudobníkov podporuje ministerku Ľ. Laššákovú

Na archívnej snímke Ľubica Laššáková. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. apríla (TASR) - ÚNIA - odborový zväz profesionálnych hudobníkov Slovenska plne podporuje novú ministerku kultúry Ľubicu Laššákovú (Smer-SD) vo všetkých oblastiach jej pôsobenia. Takéto stanovisko prijali hudobníci na zasadnutí Rady predsedov, čo je najvyšší orgán ÚNIE.uviedla prezidentka organizácie Anna Miklovičová. Váži si, že sa Laššáková prihlásila k efektívnemu dialógu s kultúrnou verejnosťou s cieľom prípravy a uskutočnenia systémových opatrení v rezorte kultúry, či už ide o realizáciu Stratégie rozvoja kultúry, ako aj nadväzujúcich strategických a legislatívnych dokumentov.Hudobníci podporujú aj snahu ministerky zlepšiť sociálne postavenie kultúrnych pracovníkov v spoločnosti, hľadanie nových zdrojov financovania kultúry prostredníctvom sponzoringu a posilnenie regionálnej kultúry.dodala Miklovičová.ÚNIA zastupuje a reprezentuje výkonných umelcov a umelecko-technických zamestnancov umeleckých inštitúcií z celého Slovenska v počte približne tisíc členov, ako sú Slovenské národné divadlo, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Štátne divadlo Košice, Štátna opera Banská Bystrica či Štátny komorný orchester Žilina.Ministerka sa v utorok (17.4.) stretne so signatármi výzvy Žiadame okamžitý kultúrny reparát! Laššáková už skôr uviedla, že obsahom stretnutia by mali byť praktické záležitosti, teda ako by aj signatári mohli pomôcť slovenskej kultúre.Stovky hercov, režisérov, filmárov, spisovateľov, ale aj výtvarníkov podpísali petíciu proti novej ministerke kultúry. Premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) prostredníctvom nej žiadali, aby navrhol na tento post človeka, ktorého by si mohli vážiť.Laššáková nastúpila do rezortu po Marekovi Maďaričovi (Smer-SD), ktorý ho viedol niekoľko rokov. Maďarič odstúpil po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Neskôr sa zmenila celá vláda, keďže Robert Fico (Smer-SD) podal demisiu a došlo k rekonštrukcii kabinetu, nastúpila exekutíva pod vedením Pellegriniho.