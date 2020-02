„Barani“ strelili deväť gólov, Zvolen stratil vedenie 2:0 a Poprad vyhral prestrelku s Nitrou

Chovan strelil hetrik

Prekvapenie v Detve

Prestrelka v Poprade



Tipsport liga 2019/2020 - 50. kolo



nedeľa



HK Dukla Ingema Michalovce - HK Dukla Trenčín 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Góly: 35. Ventelä (Safaralejev, Linet), 42. Bdžoch (Giľak), 49. Giľak (Török) - 5. Mikyska (McCormack, Špirko)



HC Košice - MAC Budapešť (Maď.) 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

Góly: 13. Michal Chovan (Marcel Haščák), 20. Michal Chovan (Koch, B. Rapáč), 48. Marcel Haščák (Michal Chovan), 53. Michal Chovan (Marcel Haščák, B. Rapáč) 54. Skokan (Faith, Růžička) - 56. Bodó (Orban, Terbócs)



HC '05 iClinic Banská Bystrica - MHk 32 Liptovský Mikuláš 9:0 (6:0, 2:0, 1:0)

Góly: 6. Mlynarovič (Hohmann, Hickmott), 10. Mlynarovič (Hohmann, Ihnačák), 10. Gabor (Róth, Fafrák), 11. Ďatelinka (Lamper, Nemčík), 11. Žiak (Lunter, Giertl), 19. Hohmann (J. Brejčák, Hickmott), 25. Hickmott (Hohmann, Southorn), 39. Lamper (Ďatelinka, Gabor), 52. Kriška (Fafrák)



HC 07 WPC Koliba Detva - HKM Zvolen 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Góly: 39. Ščurko (Podešva, Král), 41. Král (Ščurko), 47. Valent (Žilka) - 10. Trotter (McPherson, Betker), 15. Kelemen (Halama, Štrauch)



HK Poprad - HK Nitra 7:5 (2:1, 1:2, 4:2)

Góly: 4. Matej Paločko (Larkin, Bjalončík), 16. Róbert Huna (Matúš Paločko, Erving), 26. Takáč (P. Svitana, Zagrapan), 49. Dalhuisen (Réway, Handlovský), 53. Zagrapan (Martin Chovan, Handlovský), 58. P. Svitana (Takáč), 60. Zagrapan (P. Svitana) - 18. Yellow Horn (Blackwater, Csányi), 30. Yellow Horn (Blackwater, Kollár), 33. Kubka (Lušňák), 43. Šiška (Buček), 54. Šiška (Buček)



16.2.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Michaloviec si poradili s hráčmi Trenčína 3:1 v úvodnom nedeľňajšom zápase 50. kola Tipsport ligy. Hostia síce viedli od 5. min po presilovkovom zásahu Čecha Josefa Mikysku, ale v 35. min vyrovnal fínsky obranca Sameli Ventelä.V tretej tretine domáci dovŕšili obrat, pri oboch góloch bol útočník Matej Giľak. Spolupráca Spišiakov Giľaka a Bdžocha znamenala v 42. min rozdielový gól na 2:1. O sedem minút neskôr Giľak pečatil na 3:1. Michalovce sa dočkali víťazstva po štyroch prehrách, v tabuľke im patrí ôsma priečka, Trenčín je tri kolá pred koncom základnej časti šiesty. Košice doma proti Budapešti splnili rolu favorita a zvíťazili 5:1. Exceloval prvý košický útok a v ňom najmä reprezentanti Michal Chovan a Marcel Haščák.Chovan dosiahol hetrik a k tomu pridal aj asistenciu, najlepší strelec súťaže Haščák ku gólu pribalil dve asistencie. Košičania si poistili tretiu priečku v tabuľke, Budapešť je na jedenástom mieste.V súboji prvého s posledným sa prekvapenie nekonalo, majstrovská Banská Bystrica rozstrieľala Liptovský Mikuláš 9:0. Domáci už po prvej tretine viedli 6:0. Američan Cason Hohmann strelil gól a pridal aj tri asistencie.Prekvapenie sa zrodilo v Detve , kde predposledný tím tabuľky zdolal štvrtý Zvolen 3:2. Favorizovaní hostia viedli po prvej tretine 2:0, ale potom strieľali góly už len domáci. Ten víťazný dosiahol v 47. min Peter Valent.Zápas Poprad Nitra sa zmenil na hokejovú prestrelku. Domáci viedli 3:1, prehrávali 3:4, ale napokon otočili na 7:5.Dôležitým faktorom obratu v záverečnej tretine bol tvrdý zákrok Kanaďana Judda Blackwatera na fínskeho obrancu Joonu Ervinga, po ktorom šiel útočník Nitry predčasne pod sprchy. Práve počas päťminútovej presilovky, ktorá nasledovala, domáci otočili z 3:4 na 5:4.Potom síce ešte Nitra vyrovnala na 5:5, ale víťazný gól Popradu strelil v 58. min kapitán Patrik Svitana. Na konečných 7:5 pečatil do prázdnej bránky Marek Zagrapan.Jednu asistenciu si pripísal aj Martin Réway. Pre bývalého reprezentanta je to prvý bod v druhom zápase po príchode do Popradu. "Divoký výsledok, šťastie sa k nám otočilo, to si treba ceniť. Predviedli sme výbornú medzihru, ale aj lajdácky prístup vzadu. Čo sa týka nových posíl, zapadli dobre. Ešte čakám, že sa vrátia niektorí zranení hráči, aby sa všetci spolu zohrali," uviedol pre RTVS tréner Popradu Peter Mikula.