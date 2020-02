Žilina zvíťazila 3:0, Slovan remizoval v Trnave a Dunajská Streda neskórovala

Fortuna liga 2019/2020 - 19. kolo



nedeľa



MŠK Žilina - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 3:0 (1:0)

Góly: 26. a 60. Jánošík, 87. Kurminowski



FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Senica 0:0



FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 0:0



16.2.2020 (Webnoviny.sk) - Futbalisti MŠK Žilina vstúpili suverénne do jarnej časti Fortuna ligy. V domácom súboji 19. kola zdolali FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 3:0 (1:0) a sú na druhom mieste tabuľky. Dva góly Žiliny strelil v 26. a 60. min Lukáš Jánošík, ktorý si dobrú streleckú formu z konca zimnej prípravy preniesol aj do súťažného zápasu.Najmä jeho druhý gól mal aj výstavné parametre, keď z vyše 23 m trafil pod brvno bránky Zlatých Moraviec. Na konečných 3:0 pečatil v 87. min mladý Poliak Dawid Kurminowski, ktorý po skvelej prihrávke Miroslava Káčera zakončil do prázdnej bránky.Žilinčania nastúpili pod vedením nového trénera Pavla Staňa, ktorý nahradil Jaroslava Kentoša. Ten sa stal kormidelníkom reprezentačného tímu SR do 21 rokov.Pred vyše 7000 divákmi v MOL Aréne sa v súboji Dunajskej Stredy Senice zrodila nečakaná remíza 0:0. Favorizovaní domáci pod vedením nového trénera Héldera Cristovaa v niektorých fázach zápasu dokonca nestačili na senických mladíkov.Hostia s veľkými klubovými problémami na pozadí mali viac čistých šancí, gól mohli streliť v druhom polčase Marko Totka či Nigérijčan Peter Eneji, ale nestalo sa tak.Totka mieril iba do žrde a Eneji dokonca netrafil odkrytú bránku DAC. Na domácej strane sa strelou do brvna prezentoval Andrej Fábry. Dunajskostredčania mohli víťazstvo dosiahnuť aj v úplnom závere, keď po rohovom kope obranca Lorenco Šimič hlavičkoval tesne nad bránku Senice.V nedeľu popoludní sa hral aj zápas FC Spartak Trnava ŠK Slovan Bratislava . V najslávnejšom slovenskom derby rovnako ako v Dunajskej Strede gól nepadol, a tak náskok obhajcu Slovana na čele tabuľky sa o čosi znížil. Žilina na druhom mieste už zaostáva iba o 8 bodov. Tretia je Dunajská Streda o dva body za Žilinou.