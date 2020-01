„Barani“ v šlágri Tipsport ligy zdolali Košice, doma vyhral aj Slovan a vo Zvolene padlo 14 gólov

Hickmott rozhodol o výhre "baranov"

Tesný triumf "belasých"

Východniarske derby pre Michalovce



Tipsport liga - základná časť - 44. kolo



nedeľa



HC '05 iClinic Banská Bystrica - HC Košice 2:1 po sam. nájazdoch (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 48. J. Brejčák (Lamper, Nemčík), rozhod. sam. nájazd: Hickmott - 36. J. Sukeľ (Faith, Koch)



HC Slovan Bratislava - DVTK Jegesmedvék Miškovec (Maď.) 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Góly: 26. St. Pierre (R. Bondra, Šedivý), 28. Sloboda (Š. Petráš, Urbánek) - 4. Dudás (Galanisz, Ross)



MHk 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Góly: 54. Buček (Kerbashian), 60. Čaládi (Csányi)



HKM Zvolen - MAC Budapešť (Maď.) 8:6 (2:2, 2:2, 4:2)

Góly: 3. Tibenský (McPherson), 20. Corrin (Betker), 26. J. Mikúš (Špirko, Corrin), 35. Parks, 42. B. Mráz (Thompson), 42. Betker (Kelemen), 55. McPherson (Corrin, Trotter), 60. B. Mráz - 2. Langkow (Macaulay, Carlisle), 15. Langkow (Orbán, Bodó), 30. Sofron (Stretch), 34. Langkow, 43. Pitt, 43. Stretch (Sofron, Klempa)



HK Dukla Trenčín - HC Mikron Nové Zámky 2:1 po predĺžení (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

Góly: 48. M. Hecl (Valach, Paukovček), 65. Paukovček (Alderson) - 56. Hatala (Drtina)



HK Dukla Ingema Michalovce - HK Poprad 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Góly: 10. Korhonen (Lalancette, Ventelä), 48. Šimun (Chalupa) - 4. Paločko (Bjalončík)



26.1.2020 (Webnoviny.sk) - V úvodnom súboji 44. kola hokejovej Tipsport ligy sa v dueli medzi Banskou Bystricou a Košicami zrodilo víťazstvo domácich 2:1 po samostatných nájazdoch.V riadnom hracom čase aj po predĺžení sa pod Urpínom zrodila remíza 1:1. O dva body pre majstrovský tím HC '05 iClinic Banská Bystrica sa zaslúžil až v šiestej sérii samostatných nájazdov kanadský útočník Jordan Hickmott, ktorý parádnou strelou do "vinkľa" prekonal Andreja Košarišťana.Bystričania dosiahli tridsiate víťazstvo v sezóne a v tabuľke ušli Košičanom na druhom mieste o 3 body. Hokejisti z východu Slovenska prehrali piaty zápas za sebou a nevymanili sa z januárovej minikrízy.Súboj o druhé miesto tabuľky priniesol taktickú partiu dvoch vyspelých tímov. Na úvodný gól sa čakalo až do 36. min, keď otvoril skóre svojim desiatym gólom v sezóne, ale len druhým po prestupe do Košíc, útočník hostí Jakub Sukeľ.Bývalý hráč Liptovského Mikuláša predviedol skvelú individuálnu akciu a rutinérsky zakončil pomedzi betóny kanadského brankára Tylera Beskorowaného. Bystričania potom vystupňovali aktivitu, ale vyrovnania sa dočkali až v 48. min z hokejky Jána Brejčáka, ktorý trafil premiérovo v tejto sezóne. Skúsený obranca vypálil švihom diaľky a využil skvelé clonenie spoluhráča Patrika Lampera pred brankárom Košíc Andrejom Košarišťanom.V záverečnej tretine boli domáci hokejisti aktívnejší, dvakrát hrali kratší čas v početnej výhode o dvoch mužov, ale skóre sa nemenilo. Rovnako gól nepadol ani v poslednej minúte riadneho hracieho času, keď hostia mohli v presilovke strhnúť víťazstvo na svoju stranu.V predĺžení mali veľké bystrické príležitosti zámorskí legionári Jacob Cardwell a Cason Hohmann, Korišťan bol však pozorný. Napokon museli o víťazovi rozhodnúť samostatné nájazdy. V základných piatich sériách vynikli obaja brankári. Potom presne vystrelil Jordan Hickmott v domácom drese, na čo už Dávid Skokan nedokázal odpovedať."Sme radi aj za ten jeden bod. Viac ako čísla na papieri ma zaujíma náš výkon. Nemanažovali sme to dnes veľmi dobre, ale aspoň sme bojovali," uviedol tréner HC Košice Peter Draisaitl pre RTVS. "Bola to defenzívna bitka. Nemali sme veľa šancí, ale trikrát sme trafili žŕdku. Také šance musíme využívať, presilovka musí byť lepšia v našom podaní," zhodnotil tréner Banskej Bystrice Dan Ceman.Líder tabuľky Slovan Bratislava zdolal doma Miškovec 2:1 a zvýšil na čele náskok pred Banskou Bystricou na 4 body. Hostia viedli zásluhou presilovkového gólu Jesseeho Raya Dudása zo 4. min. Domáci dosiahli "povinné" víťazstvo pred 4500 divákmi vďaka dvom gólom v rozpätí necelých dvoch minút druhej tretiny, keď skórovali Martin St. Pierre a Marek Sloboda.Nitra vyhrala na ľade posledného Liptovského Mikuláša 2:0. Hostia uhrali prvé víťazstvo po dvoch prehrách a zároveň prvé po odvolaní trénera Mariána Bažányho a pod vedením dvojice funkcionárov Tomáš Chrenko - Miroslav Kováčik. Góly víťazov strelili v tretej tretine Samuel Buček a v samom závere do prázdnej bránky Erik Čaládi.Trenčín potreboval doma predĺženie, aby zdolal Nové Zámky 2:1. Rozhodol Lukáš Paukovček v presilovej hre dve sekundy pred koncom predĺženia.Vo východniarskom derby sa v Michalovciach zrodilo víťazstvo domácich nad Popradom 2:1. Podtatranci zostali na štvrtom mieste tabuľky, ale Trenčania sa k nim priblížili na rozdiel dvoch bodov.Gólové hody videli diváci vo Zvolene. Šiesty tím tabuľky si doma poradil s predposlednou Budapešťou 8:6. Kanadský útočník v drese hostí Chris Langkow dosiahol hetrik, v domácom drese sa americký obranca Willie Corrin zaskvel gólom a dvoma asistenciami a útočník Bruno Mráz pridal dva góly.