Legendárny basketbalista Kobe Bryant tragicky zahynul, s Lakers bol päťkrát šampiónom NBA

26.1.2020 - Americká basketbalová legenda Kobe Bryant je mŕtva. Niekdajší skvelý hráč Los Angeles Lakers mal podľa portálu TMZ zahynúť pri páde helikoptéry v Kalifornii.Stalo sa to v nedeľu v Calabasas, vrtuľník po páde skončil v plameňoch a všetkých päť pasažierov na palube vrátane Bryanta to neprežilo. Informoval o tom aj rakúsky portál laola1.at.Kobe Bryant si v rokoch 1996 až 2016 obliekal dres Los Angeles Lakers a päťkrát sa s týmto tímom stal šampiónom NBA.Dvojnásobný olympijský víťaz a 18-násobný člen tímu All-Star bol až do soboty s 33 643 bodmi tretí najlepší strelec histórie NBA. Aktuálne ho však prekonal LeBron James s 33 655 bodmi. "Posúvaj hru stále dopredu a nezastavuj sa. Veľký rešpekt, brat môj," ešte stihol zareagovať Kobe Bryant na Jamesov počin na twitteri.