„Barani“ vyhrali šláger Tipsport ligy so Slovanom, Košice zvíťazili na ľade Zvolena

Dôležitý triumf Michaloviec

Jegesmedvék stále v hre



Tipsport liga 2019/2020



nadstavbová časť - 2. kolo



skupina o 1. - 6. miesto:



HK Dukla Trenčín - HK Poprad 6:3 (1:3, 2:0, 3:0)

Góly: 16. Paukovček (Hecl, Rajnoha), 21. Sojčík (M. Valach, Mikyska), 34. Špirko (Sádecký), 41. Brodeur (Sádecký, Paukovček), 48. T. Bokroš, 60. Brodeur - 6. Richard Huna (Semaňák, Ulrych), 11. Lapšanský (Dalhuisen, Handlovský), 19. Ulrych (Svitana, Zagrapan)



HKM Zvolen - HC Košice 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Góly: 9. J. Mikúš (Kolenič, Trotter), 40. P. Zuzin (Trotter, Corrin) - 14. R. Faith (Suja, Jokeľ), 20. Skokan (Rapáč, Michal Chovan), 38. Růžička (Rapáč, J. Sukeľ), 56. Bortňák (Jokeľ), 56. J. Sukeľ



HC '05 iClinic Banská Bystrica - HC Slovan Bratislava 4:3 po predĺžení (1:1, 1:2, 1:0 - 1:0)

Góly: 10. Stupka (M. Bartánus, Šoltés), 23. Maier (Gabor, Fafrák), 55. Bubela (Kriška, M. Bartánus), 64. Kriška (M. Bartánus, Southorn) - 12. R. Bondra (Pance), 25. Šedivý (Pance, R. Bondra), 35. Carson (M. Sersen, Kytnár)



skupina o 7. - 12. miesto



HK Dukla Ingema Michalovce - HK Nitra 5:4 po predĺžení (1:0, 3:0, 0:4 - 1:0)

Góly: 12. Giľák (Šimun), 33. Šimun (Spilar, Pukka), 34. A. Štrauch (Galamboš, Safaralejev), 39. Giľák (Šimun), 64. Pukka (Korhonen, Galamboš) - 48. Yellow Horn (Fominykh, McNally), 56. Morrison, 58. Buček (Yellow Horn), 60. Buček (Scheidl, Csányi)



HC 07 WPC Koliba Detva - MAC Budapešť (Maď.) 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Góly: 23. Gašpar (Gachulinec), 54. Podešva (M. Surový, Mons) - 31. T. Klempa (Sofron, Bodó), 37. Pitt (Macaulay, Bugár), 39. Stretch (Macaulay, Sofron), 50. Bodó (Macaulay, Sofron), 60. Sofron (Strech, Kreisz)



HC Mikron Nové Zámky - DVTK Jegesmedvék Miškovec (Maď.) 3:4 (2:1, 0:0, 1:3)

Góly: 6. Šille (Števuliak, Andrisík), 7. Rogoň (Hain, Obdržálek), 51. Števuliak (Šille, Obdržálek) - 13. P. Kiss (Wehrs, Beach), 49. Valchař (Beach, Beauviller), 52. Beauviller (Valchař, Beach), 59. Szirányi (Galanisz)



25.2.2020 (Webnoviny.sk) - V šlágri utorkového programu 2. kola nadstavby hokejovej Tipsport ligy 2019/2020 hráči Banskej Bystrice zvíťazili nad Slovanom Bratislava 4:3 po predĺžení a upevnili si pozíciu lídra tabuľky.Na zásah domáceho Václava Stupku odpovedal ešte v prvej tretine Radovan Bondra, v druhej časti na gól Patrika Maier reagovali Eduard Šedivý a Brett Carson.Slovan si najtesnejší náskok neudržal a v 55. minúte Miloš Bubela poslal zápas do predĺženia. V ňom druhý bod pre "baranov" zariadil Martin Kriška. Slovan pred utorkom ťahal šnúru piatich triumfov a po zaváhaní u majstra stráca na Banskú Bystricu tri body.Hokejisti Košíc si upevnili 3. priečku tabuľky triumfom na ľade Zvolena 5:2. Domáci síce skórovali ako prví, keď sa do streleckej listiny zapísal Juraj Mikúš, no ešte v prvej tretine Košičania otočili zásahmi Romana Faitha a Dávida Skokana na 2:1 a v úvode druhej časti upravil na 3:1 pre hostí David Růžička. Zvolen už potom len skorigoval, triumf "oceliarov" potom spečatili Dalibor Bortňák a Jakub Sukeľ.Dukla Trenčín v utorok ukončila sériu piatich prehier. "Vojaci" síce v prvej tretine prehrávali s Popradom 0:2 aj 1:3, ale v druhej časti vyrovnali na 3:3 a troma zásahmi v tretej si vybojovali tri body. Víťazný gól zaznamenal kanadský legionár Mathieu Brodeur.Hokejisti Michaloviec dosiahli dôležitý triumf v nadstavbe o 7. - 12. miesto, keď v utorok doma zdolali Nitru 5:4 po predlžení a zvýšili svoju šancu na postup do play-off.Nováčik viedol nad finalistom z minulej sezóny už 4:0, ale hostia v tretej tretine skórovali až štyrikrát a vynútili si predĺženie, pričom extra päťminútovku zariadil v poslednej sekunde tretej časti Samuel Buček. V 64. min druhý bod pre michalovskú Duklu zabezpečil fínsky legionár Mikko Pukka.V súboji na Zemplíne dvakrát skórovali za domácich Matej Giľák a za hostí spomenutý Buček. Siedme Michalovce majú pred Nitrou už päťbodový náskok, do konca nadstavby zostáva odohrať ešte osem kôl.Pred tím spod Zobora na 8. priečku sa v utorok dostal Miškovec, ktorý triumfoval v Nových Zámkoch 4:3 napriek tomu, že prehrával 0:2 aj 2:3. V záverečnej desať minútovke však za hostí skórovali Francis Beauviller a Bence Szirányi.DVTK Jegesmedvék je tak stále v hre o postup do play-off, keď na siedme Michalovce stráca štyri body a pred deviatou Nitrou má náskok jedného bodu. Do vyraďovacej časti okrem tímov z elitnej šestky postúpia aj družstvá na 7. a 8. pozícii.Detva doma síce viedla nad MAC Budapešť gólom Rastislava Gašpara z 23. minúty, ale maďarský tím ešte v druhej časti otočil na 3:1 a v tretej tretine si ustrážil zisk troch bodov za triumf 5:2.