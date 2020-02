Bayern má našliapnuté do štvrťfinále Ligy majstrov, v Londýne zdolal Chelsea o tri góly

Liga majstrov 2019/2020

osemfinále - prvý zápas





FC Chelsea (Angl.) - Bayern Mníchov (Nem.) 0:3 (0:0)

Góly: 51. a 54. Gnabry, 76. Lewandowski, ČK: 83. Marcos Alonso (Chelsea)

25.2.2020 (Webnoviny.sk) - Hráči nemeckého klubu Bayern Mníchov sú veľmi blízko k postupu do štvrťfinále vyraďovacej časti futbalovej Ligy majstrov 2019/2020. Bavori totiž v utorkovom prvom zápase osemfinále zvíťazili v Londýne nad FC Chelsea hladko 3:0. Odveta tohto stretnutia je na programe 18. marca v Mníchove.V prvom polčase súboja na londýnskom štadióne Stamford Bridge síce mali hostia miernu územnú prevahu, no gól v úvodnej štyridsaťpäťminútovke nepadol.Zmenilo sa to po zmene strán, keď v 51. a 54. minúte Serge Gnabry po prihrávkach od Roberta Lewandowského zariadil Bayernu dvojgólový náskok.V 76. minúte sa dočkal aj poľský kanonier a spečatil hladký triumf svojho tímu. V závere duelu Chelsea navyše prišla o krajného obrancu Marcosa Alonsa, ktorý dostal červenú kartu za faul na Lewandowského.