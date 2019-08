„Belasí“ si v súboji proti Dundalk FC siahli na dno síl, Holman opísal rozhodujúci gólový moment

Holman opísal gólový moment

Kozák ml. spokojný s prístupom hráčov

8.8.2019 (Webnoviny.sk) - Vydreté, no veľmi cenné víťazstvo 1:0 dosiahli hráči Slovana Bratislava v úvodnom zápase 3. predkola Európskej ligy.Hráčov írskeho Dundalku zlomili až v záverečných minútach gólom maďarského reprezentanta Dávida Holmana. Rodák z Budapešti so šťastím zaznamenal svoj 14. gól v "belasých" farbách a v hierarchii dôležitosti ho radí na najvyššie priečky."Bol to veľmi dôležitý gól pre celý klub. Som šťastný, že som skóroval, no podstatnejšie je, že sme vyhrali. Každopádne, je to najdôležitejší gól, ktorý som strelil za Slovan," skonštatoval povedal 26-ročný stredopoliar Dávid Holman a opísal aj gólový moment: "Bola to výborná strela od Dražiča. Videl som loptu, snažil som sa k nej dostať a nakoniec to vyšlo."Slovenský majster do zápasu nevstúpil najlepšie a v prvom polčase iba raz ohrozil súperovu bránku. Podľa brankára Dominika Greifa počas prestávky k zvýšeniu hlasu nedošlo a základom bola trpezlivosť."Povedali sme si, že máme pokračovať v dobrej defenzíve a nejaká šanca príde. O tomto sú pohárové zápasy. Treba byť trpezlivý, pretože tých šancí nebude desať ako v našej lige. Myslím si, že hlavne v druhom polčase sme boli lepším tímom a zaslúžili si vyhrať, možno aj vyšším rozdielom," skonštatoval Greif.Tréner Ján Kozák mladší, ktorý priviedol Slovan už k piatemu víťazstvu po sebe, bol spokojný s prístupom jeho zverencov. Tí si siahli na dno síl."Všetci hráči odovzdali maximum. Sú tam síce chybičky, ale videli sme to sami, dvaja - traja hráči mali v závere kŕče. Tak to má vyzerať. Verím, že po takto náročných zápasoch sa budú chlapci ešte zlepšovať. Keď budeme lepšie fyzicky pripravení, aj kvalita našej hry pôjde hore," vyjadril sa na tlačovej konferencii po zápase tréner bratislavského klubu.Odveta je na štadióne Oriel Park v Írsku naplánovaná na utorok 13. augusta. "Belasí" si vypracovali tesný náskok, neinkasovali gól v domácom prostredí, napriek tomu vedia, že ich v Dundalku nečaká nič jednoduché. "Je to majster svojej krajiny, ktorý bude v domácom prostredí ešte sebavedomejší. Musíme sa maximálne pripraviť, nič nepodceniť a podať možno ešte lepší výkon ako dnes," dodal Kozák ml.Európska liga (3. predkolo): ŠK Slovan Bratislava – Dundalk FC (fotografie)