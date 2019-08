NHL: Columbus Blue Jackets a Werenski sú blízko k podpisu novej zmluvy

Zach Werenski, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Columbus 8. augusta (TASR) - Hokejový klub NHL Columbus Blue Jackets sa s najväčšou pravdepodobnosťou dohodne s obrancom Zachom Werenskím na predĺžení zmluvy. Dvadsaťdvaročný Američan by mal podpísať nový kontrakt ešte pred septembrovým kempom. Momentálne je obmedzeným voľným hráčom.povedal generálny manažér Columbusu Jarmo Kekäläinen pre The Athletic. Werenski odohral v minulej sezóne 82 zápasov a dosiahol 44 bodov (11+33). V play off pridal desať štartov s bilanciou 1+5.