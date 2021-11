Öbergová ovládla rýchlostné preteky biatlonistiek v Östersunde, Slovenky nebodovali

Reparát za nezvládnuté vytrvalostné preteky

Po úvodnom víkende majú Slovenky iba dva body

28.11.2021 (Webnoviny.sk) - Švédka Hanna Öbergová ovládla rýchlostné preteky na 7,5 km v rámci úvodného kola Svetového pohára v biatlone v Östersunde.Úradujúca olympijská víťazka vo vytrvalostných pretekoch nezaváhala na strelnici a vďaka najrýchlejšiemu behu triumfovala s náskokom 11,3 s pred rovnako bezchybnou Francúzkou Anais Chevalierovou-Bouchetovou a 15,4 s pred Nórkou Marte Olsbuovou Roeiselandovou. Tá sa raz pomýlila v streľbe v stoji.Víťazná Hanna Öbergová zložila reparát za sobotňajší vytrvalostný biatlon, kde skončila až na 74. mieste so siedmimi chybami na strelnici. V nedeľu si zapísala siedme individuálne víťazstvo v súčte pretekov vo Svetovom pohári, majstrovstvách sveta aj zimných olympijských hrách. Na čele Svetového pohára sú po dvoch pretekoch spoločne Češka Markéta Davidová a Bieloruska Dzinara Alimbekavová, obe majú po 86 bodov. Tretia je Olsbuová Roeiselandová so 79 bodmi.Z tria Sloveniek v 113-člennom štartovnom poli sa v nedeľu ani jedna nevošla do bodovanej štyridsiatky. Najlepšie skončila Ivona Fialková na 48. mieste, ktorá za víťazkou zaostala o 1:55,2 min. Mladšia zo sestier Fialkových odstrieľala s čistou položkou v ľahu a zaradila sa na nádejné 23. miesto. V stoji sa však 27-ročná Breznianka dvakrát pomýlila a celkovo ju to stálo prepad na konečnú 48. pozíciu. Je staršia sestra Paulína si lepší výsledok "odstrelila" už v úvodnej "ležke", kde dvakrát netrafila.V "stojke" pridala ďalšiu chybu a celkový odstup 2:39,5 min znamenal v cieli 82. priečku. Tretia Slovenka Henrieta Horvátová na strelnici urobila dve chyby, ale keďže patrí medzi slabšie bežkyne, zaradila sa na konečné 109. miesto s vyše štvorminútovým mankom na víťazku.Po úvodnom víkende SP v biatlone 2021/2022 získali slovenské reprezentantky do hodnotenia bojov o krištáľové glóbusy len 2 body a to konkrétne Paulína Fialková za 39. miesto v sobotňajších vytrvalostných pretekoch na 15 km. Vo Svetovom pohári jej patrí 55. priečka.