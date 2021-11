Slovenské hádzanárky vysoko podľahli aj Poľkám, generálka na majstrovstvá sveta im nevyšla

V troch zápasoch inkasovali 102 gólov

Veľké problémy v obrane





Výsledky z nedele:



Španielsko - Nemecko 23:22 (13:11)

Slovensko - Poľsko 24:35 (14:19)



Konečná tabuľka:

1. Španielsko 3 3 0 0 90:62 6

2. Nemecko 3 2 0 1 85:75 4

3. Poľsko 3 1 0 2 87:87 2

4. Slovensko 3 0 0 3 64:102 0





28.11.2021 (Webnoviny.sk) - Bez víťazstva a s výrazne negatívnym skóre zakončili hádzanárky Slovenska svoje účinkovanie na medzinárodnom turnaji v Boadilla del Monte neďaleko Madridu, ktorý bol generálkou pred ich vystúpením na majstrovstvách sveta v Španielsku.Zverenky trénera Pavla Streichera v nedeľňajšom súboj o 3. miesto podľahli Poľkám jednoznačne 24:35 (14:19) a bez zisku bodu skončili štvrté. V troch zápasoch proti Španielkam, Nemkám a Poľkám Slovenky inkasovali dovedna 102 gólov. V súboji o prvé miesto domáce Španielky zdolali Nemky 23:22 (13:11) a stali sa víťazkami turnaja.V súboji Slovenska s Poľskom si zahrali proti sebe tímy, ktoré sa predstavia na MS 2021 vďaka voľným kartám od Medzinárodnej hádzanárskej federácie (IHF). Po vyrovnanom úvode Poľky odskočili Slovenkám na rozdiel dvoch gólov (7:5). V 25. min svietil na ukazovateli skóre stav 10:15 z pohľadu Slovenska a päťgólové manko zostalo až do prestávky (14:19). Poľky aj po zmene strán kontrolovali vývoj a zvyšovali svoj náskok. V 38. min viedli 23:15 a päť minút pred koncom 32:23. Poľské hádzanárky si napokon v generálke na MS pripísali dvojciferné víťazstvo 35:24. Najlepšími strelkyňami slovenského tímu boli päťgólové spojky Barbora Lanczová a Adriana Holejová."Chceli sme dať príležitosť hráčkam, ktoré mali menšiu minutáž v predchádzajúcich dueloch. Viac vyťažené hádzanárky dostali priestor, aby mohli zregenerovať, pretože opakovaná záťaž v priebehu troch dní by mohla mať negatívne dôsledky. Preto sme vynechali z hry Oguntoyovú, R. Bízikovú, Rebičovú, Bajčiovú a Trúnkovú," vysvetlil tréner tímu SR Pavol Streicher a pokračoval v hodnotení zápasu s Poľskom na webe slovakhandball.sk: "Ostatné hráčky sa príležitosti zhostili rôzne. Bolo vidieť, že formácia, ktorá nastúpila, nie je taká zohratá. Veľké problémy sme mali najmä v obrane, pokiaľ ide o jej stred a pristupovanie k spojkám súpera. V druhom polčase aj s preberaním poľskej pivotky. Dalo sa s tým počítať, ale dnes sme mali iné priority. Výsledok opticky nie je povzbudzujúci, ale za to preberám zodpovednosť.“Slovenky sa už v pondelok presunú do Llírie pri Valencii, kde budú účinkovať v základnej E-skupine MS. V jej úvode nastúpia vo štvrtok 2. decembra od 20.30 h proti reprezentantkám Maďarska.