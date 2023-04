€čka ťa zasypú éčkami! Najväčšia rozdávačka žrebov od Niké!

4.4.2023 (SITA.sk) -Viete, aká je dlhá cesta z Niké do Levoče? Presne 370 kilometrov. Rovnakú vzdialenosť by nám vytvorili všetky predané žreby €čka , ak by sme ich postavili vedľa seba. A práve Levoča bude dejiskom najväčšej rozdávačky žrebov od Niké. Čakajú na teba atraktívne súťaže a množstvo zaujímavého sprievodného programu! €čka sú pre skutočných milovníkov žrebov. V ponuke Niké sú od roku 2018. K dispozícii sú tri druhy tejto úspešnej emisie. Len jedno euro stoja €čka s maximálnou možnou výhrou 15 000 €. Chceš vyhrať viac? Potom sú tu Extra €čka s maximálkou 30 000 €. Klenotom v edícii Ečiek sú Maxi €čka, ktoré ukrývajú pod sebou až 100 000 €, pričom takmer každý štvrtý žreb je výherný.Ak by si nebol úspešný, potom si môžeš žreby €čka i ďalšie obľúbené emisie zaobstarať v pobočkách Niké po celom Slovensku, ale aj u obchodných partnerov Niké.Na najväčšiu rozdávačku žrebov od Niké vás pozýva aj Tomi Kid Kovács!Informačný servis