Šofér traktora ostal po nehode zakliesnený pod vozidlom, zraneniam podľahol

4.4.2023 (SITA.sk) - Pri pondelkovej dopravnej nehode v obci Sady nad Torysou v okrese Košice – okolie prišiel o život traktorista. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Lenka Ivanová.Podľa doterajších zistení pred jedným z rodinných domov 36-ročná vodička viedla osobné motorové vozidlo zn. Mazda v smere od obce Sady nad Torysou, časť Byster, do mesta Košice. Pravdepodobne sa však dostatočne nevenovala vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke a nedodržala dostatočnú bezpečnú vzdialenosť od pred ňou jazdiaceho poľnohospodárskeho stroja – traktora zn. Zetor, ktorý viedol 30-ročný vodič. Prednou časťou vozidla narazila do ľavého zadného kolesa traktora.Po náraze sa traktor prevrátil kolesami nahor a vodič ostal zakliesnený pod traktorom. Žiaľ, zranenia, ktoré vodič pri dopravnej nehode utrpel, boli natoľko vážne a nezlučiteľné so životom, že im na mieste podľahol.Vodičku policajti na mieste dopravnej nehody podrobili dychovej skúške, tá prítomnosť alkoholu v jej dychu nepotvrdila. To, či bol pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok nebohý vodič poľnohospodárskeho stroja, bude zisťované pri nariadenej pitve. Vodičke bol na mieste zadržaný vodičský preukaz.Počas dokumentovania dopravnej nehody, aj za účasti znalca z odboru cestná doprava, bol úsek cesty na nevyhnutne potrebný čas uzavretý. Po zadokumentovaní policajti začali trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Kto v tomto prípade skutočne pri svojej jazde pochybil a akou mierou je predmetom ďalšieho vyšetrovania.