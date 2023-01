„Dalšího čecho – Slováka už NE!“, v politickej antikampani vytiahli proti Babišovi slovenskú kartu

Babiš v dehonestujúcom stvárnení

Pohŕdanie voči Slovákom

Neprijateľná antikampaň





Bývalý český premiér Babiš získal v prvom kole českých prezidentských volieb 35 percent hlasov a v druhom kole bude súperiť s Petrom Pavlom, ktorý v prvom kole dostal 35,39 percenta hlasov.





18.1.2023 (Webnoviny.sk) - Proti kandidátovi na post prezidenta Českej republiky Andrejovi Babišovi vytiahli pred druhým kolom volieb slovenskú kartu. Upozorňuje na to Plus 7 dní s tým, že bilbord vyvesený v Prahe spája Babiša s Gustávom Husákom. „Dalšího čecho - Slováka už NE!“ hlása bilbord siahajúci cez dve poschodia budovy v pražskej mestskej časti Újezd. V hornej časti je čiernobiela fotografia slovenského komunistu Gustáva Husáka, ktorý sa v roku 1975 stal prezidentom Československej socialistickej republiky a abdikoval v roku 1989. Do dolnej časti bilbordu jeho tvorcovia umiestnili kandidáta na českého prezidenta Andreja Babiša v dehonestujúcom stvárnení, uvádza Plus 7 dní.Na kampaň proti Babišovi založenej na xenofóbii, ktorá je dielom spolku dekomunizace.cz, upozorňuje aj slovenská režisérka a dokumentaristka Zuzana Piussi. Ako uvádza na Facebooku, bilbord sa nachádza blízko domu, kde býva.„Rozumiem, že to v spoločnosti teraz vrie, ale musí sa tá nenávisť obracať proti Slovákom? Alebo tá nenávisť a pohŕdanie voči Slovákom je tu tak veľká, že to teraz vybublalo?“ pýta sa Piussi.„Považujeme za neprijateľné a nebezpečné, keď sa na odpor voči kandidátovi používa jeho pôvod,“ uvádza krajanský spolok Pražská kaviareň hlásiaci sa k odkazu prvej Československej republiky, ktorého členmi sú obyvatelia Slovenskej republiky dlhodobo žijúci v Česku.„Považujeme tento typ antikampane za neprijateľný práve preto, že jej hlavným motívom, nie je morálny charakter alebo názorové pozadie Andreja Babiša, ale ako hlavný problém prezentuje jeho príslušnosť k národnostnej menšine Slovákov žijúcich v Českej republike,“ píše Pražská kaviareň vo svojom stanovisku podľa Plus 7 dní.