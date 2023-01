Leteckí záchranári museli ísť na pomoc 2,5-ročnému dieťaťu, ktoré sa topilo

18.1.2023 (Webnoviny.sk) - Posádka záchranárskeho vrtuľníka z Košíc bola v stredu dopoludnia požiadaná o urgentný let do terénu za mestom Moldava nad Bodvou na pomoc pritopenému dieťaťu.Ako informovala hovorkyňa Air-Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková , po neodkladnom vzlete smerovala posádka k miestu určenia, kde sa už nachádzali pozemní záchranári.„U 2,5-ročného dieťatka prebiehala kardiopulmonálna resuscitácia, ku ktorej sa pridali aj leteckí záchranári. Následne bolo preložené na palubu, napojené na umelú pľúcnu ventiláciu a letecky transportované do Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach, kde bolo za kontinuálnej resuscitácie odovzdané do starostlivosti lekárom detského oddelenia anestéziológie a intenzívnej starostlivosti,“ dodala Hopjaková.