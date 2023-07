„Deň víťazstva“ Severnej Kórey vo vojne spred 70 rokov oslávila krajina spolu so spojencami z Ruska a Číny 

Prehliadka vojenskej expozície

Prví hostia od pandémie

Priateľský rozhovor

Krátky zoznam spojencov

27.7.2023 (SITA.sk) - Delegácie Ruska a Číny, kľúčových spojencov Severnej Kórey v kórejskej vojne, sa tento týždeň zišli v Pchjongjangu, aby oslávili „Deň víťazstva“ Severnej Kórey vo vojne, ktorá pred siedmimi desaťročiami spustošila Kórejský polostrov, a zároveň sa zjednotili v súvislosti s iným veľmi súčasným konfliktom - inváziou Ruska na Ukrajinu. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Severokórejský vodca Kim Čong-un v stredu urobil ruskému ministrovi obrany Sergejovi Šojguovi - architektovi moskovského útoku na Ukrajinu - prehliadku vojenskej expozície v Pchjongjangu, pričom na záberoch severokórejských médií bolo vidieť, ako sa prechádzajú okolo množstva zbraní, od balistických rakiet schopných niesť jadrové zbrane až po najnovšie drony.Podľa štátnej Kórejskej ústrednej tlačovej agentúry (KCNA) severokórejský minister obrany Kang Sun-nam na štátnej recepcii pre Šojgua a ruskú delegáciu v súvislosti s vojnou na Ukrajine vyjadril plnú podporu „spravodlivému boju ruskej armády a ľudu na obranu suverenity a bezpečnosti krajiny“.Šojgu, na oplátku, uviedol, že Kórejská ľudová armáda (KĽA) sa „stala najsilnejšou armádou na svete“ a prisľúbil, že Rusko bude naďalej spolupracovať, aby to tak zostalo.Priateľská prehliadka sa pritom uskutočnila uprostred obvinení, že Pchjongjang dodáva Rusku zbrane do vojny na Ukrajine, čo Pchjongjang aj Moskva popierajú.Severokórejská agentúra KCNA podľa portálu BBC uviedla, že Kim a Šojgu diskutovali o „otázkach spoločného záujmu“ v oblasti národnej obrany a o medzinárodnom bezpečnostnom prostredí.Návšteva delegácií pri príležitosti severokórejského Dňa víťazstva - ako sa na severe nazýva ukončenie bojov v roku 1953 - by sa mala skončiť vo štvrtok rozsiahlou vojenskou prehliadkou.Rusko aj Čína sú dlhoročnými spojencami Severnej Kórey. Ich návšteva pritom predstavuje prvý prípad, keď Kim otvoril dvere zahraničným hosťom od pandémie COVID-19. Naposledy Pchjongjang podľa BBC pozval zahraničných vládnych delegátov na vojenskú prehliadku vo februári 2018.Kim podľa štátnych médií absolvoval „priateľský rozhovor“ so Šojguom, ktorý mu okrem iného odovzdal aj podpísaný list od ruského vodcu Vladimira Putina Prítomnosť čínskej a ruskej delegácie na výročí prímeria „zdôrazňuje význam, ktorý Pchjongjang prikladá vzťahom s oboma krajinami“, skonštatoval pre CNN Ankit Panda z programu jadrovej politiky v Carnegieho nadácii pre medzinárodný mier a dodal, že „obzvlášť pozoruhodná je Šojguova prítomnosť“ : Je totiž „znakom toho, ako sa Pchjongjang a Moskva zblížili od minuloročnej ruskej invázie na Ukrajinu“.Podľa výskumného pracovníka Centra pre štúdium Spojených štátov v Austrálii Blakea Herzingera však stretnutie v Pchjongjangu ilustruje aj slabinu.„Je to skutočne reprezentatívny príklad toho, aké krátke sú zoznamy priateľov Číny a Ruska a aká je ochota oboch krajín prejaviť podporu nebezpečnému režimu,“ vyjadril sa Herzinger.