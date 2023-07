Kampaň na Facebooku najviac utajuje Smer a KDH, ignorujú povinnosť označovať statusy a videá a takto sa obhajujú

Neoznačené sponzorované statusy

Kľúč k Ficovmu úspechu

Postup im odporučili právnici

Môže ísť o porušenie zákona

KDH sa obhajuje

Údajne nemajú čo skrývať

27.7.2023 - Kampaň na sociálnej sieti Facebook najviac utajuje Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) . Podľa Transparency International Slovensko (TIS) strany ignorujú zákon, ktorý prikazuje označiť každú politickú inzerciu informáciou o jej objednávateľovi a dodávateľovi.Ako ďalej TIS informovala na sociálnej sieti, spomínané politické subjekty v oficiálnej kampani publikovali 500 neoznačených sponzorovaných statusov. Strany sú tak vo výhode oproti konkurencii, ktorá pravidlá dodržiava, keďže ich konzumenti nevedia, že sú predmetom platenej kampane.Podľa TIS okrem KDH a Smeru-SD v niektorých prípadoch ignoruje povinnosť označovať statusy a videá aj Slovenská národná strana Piráti . Polovicu platených statusov neoznačil ani politický subjekt Modrí „Aj takáto nezákonná praktika môže dopomáhať Robertovi Ficovi (Smer-SD), aby bol momentálne najúspešnejším politikom na Facebooku. Za uplynulý štvrťrok mal na svojich príspevkoch takmer 1,3 milióna interakcií. Fico neoznačuje ani svoje posty, ani svoje videá," uviedla TIS na sociálnej sieti.Fica v tomto smere nasledujú aj jeho straníci a poslanci Národnej rady SR Ján Richter . Smer-SD však tvrdí, že zákon neporušuje, pretože informácie o objednávateľovi a dodávateľovi reklamy zverejňuje v záhlaví stránky v informáciách.Podľa TIS sa podobným štýlom obhájilo i KDH, ktoré však informácie o inzercii zverejňuje na konci kampaňových videí a malým písmom v infografikách. Hnutie taktiež tvrdí, že im tento postup odporučili právnici. Ministerstvo vnútra je podľa TIS však toho názoru, že status alebo video na sociálnej sieti musí spĺňať všetky znaky volebnej kampane, vrátane toho, že ide o platenú reklamu.„To, či sa v týchto prípadoch porušil zákon však môže podľa riaditeľky odboru volieb Evy Chmelovej skonštatovať až správny orgán po posúdení všetkých okolností. V Transparency sme sa preto rozhodli podať podnet na strany, ktoré najviac porušujú toto pravidlo," informovala nezisková organizácia TIS.KDH na sociálnej sieti reagovalo, že považuje všetky zákonné podmienky za splnené. „Dokonca nad rámec zákona ako jediná politická strana uverejňujeme údaje o objednávateľovi a dodávateľovi priamo v grafických výstupoch a na konci každého videa. Toto nám však TIS neuznáva, lebo podľa slov jej riaditeľa Michala Piška by boli nútení každú našu reklamu kontrolovať ručne, pričom keď je to napísané v statuse, zvládne to aj bot," uviedlo hnutie.KDH ďalej tvrdí, že výdavky na reklamu na sociálnych sieťach priznávajú priamo na transparentnom účte. „Tu môžete vidieť desiatky platieb za reklamu na platforme META a neskrývame ich za platby agentúram ako viacero iných strán," dodáva hnutie.TIS sa však voči KDH ohradila, že hnutie nemá ani v jednom sponzorovanom statuse informáciu o objednávateľovi a dodávateľovi, ktorá by bola súčasťou textu.„Percentá v našej infografike riešia práve tento aspekt. Časť statusov obsahuje jednoduché fotografie, ktoré tiež nie sú označené informáciou o objednávateľovi a dodávateľovi," uzavrela organizácia.Politická strana Piráti v tlačovej správe informovala, že nemá čo skrývať a všetky nedostatky v príspevkoch už napravila.„Máme transparentný účet, kde každý občan môže sledovať, akým spôsobom príspevky využívame. Inzercia, ktorú sme zatiaľ sponzorovali dosahovala vo svojom finančnom rozsahu maximálne jednotky desiatok eur. Preto sa ohradzujeme proti porovnaniu so stranami, ktoré porušujú zásady transparentnosti neustále," uviedla predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová